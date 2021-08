Phim hành động của Jung Hae In tung trailer

Tài tử Jung Hae In lần đầu đóng nhiều cảnh hành động trong trailer phim "Truy bắt lính đào ngũ".

Ngày 12/8, nhà phát hành tung trailer đầu tiên với sự tham gia của Jung Hae In, Koo Kyo Hwan, Kim Sung Yun, Son Suk Ku... Đoạn video mở đầu bằng hình ảnh nhân vật An Jun Ho (Jung Hae In đóng) trong trang phục của lính, giới thiệu tên. An Jun Ho cùng Han Ho Yeol (Koo Kyo Hwan) được giao nhiệm vụ theo dõi, truy bắt những người lính đào ngũ. Cả hai cải trang thành dân thường, gặp nhiều tình huống oái oăm. Họ cũng phải trải qua nhiều pha hành động gay cấn để tự vệ, hoàn thành nhiệm vụ.

Trailer phim 'Truy bắt lính đào ngũ' Trailer phim "Truy bắt lính đào ngũ". Phim do Han Jun Hee đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 27/8. Video: Netflix

Theo đại diện nhà sản xuất, nhân vật An Jun Ho do Jung Hae In đóng là một binh nhì mới gia nhập đơn vị, nên tuân thủ kỷ luật và cứng nhắc trong xử lý công việc. Jun Ho trải qua cảm xúc lẫn lộn khi biết được lý do khiến người lính phải trốn khỏi quân ngũ. Phim thuộc thể loại chính kịch, hành động, được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên của Hàn Quốc.

Jung Hae In trong tạo hình nhân vật An Jun Ho (trái). Ảnh: Netflix

Jung Hae In sinh năm 1988, từng gây chú ý khi đóng cặp Son Ye Jin trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Ngoài ra, anh đóng Đêm xuân, Khi nàng say giấc... Anh thường vào vai thư sinh, hình tượng hoàn hảo trong phim tình cảm, lãng mạn.

Hiểu Nhân