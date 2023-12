'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào nhớ 'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My

Mã Cảnh Đào, đóng "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" cùng Châu Hải My, nói hình ảnh cô 30 năm trước in sâu tâm trí anh.

Trên Bjnews ngày 13/12, tài tử 61 tuổi cho biết vẫn bàng hoàng, thẫn thờ khi hay tin đồng nghiệp qua đời. Anh không ngờ lần này nói về cô trong hoàn cảnh bạn diễn đã ở thế giới khác. Mã Cảnh Đào cảm thấy cảnh tượng thời đóng phim chung dù đã 30 năm nhưng rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Mã Cảnh Đào và Châu Hải My trong phim kiếm hiệp. Ảnh: Sohu

Phim ghi hình ở Đài Loan năm 1993, Mã Cảnh Đào đóng Trương Vô Kỵ - thiếu hiệp vốn có mối tình đẹp với Chu Chỉ Nhược (Châu Hải My đóng). Nhưng Chu Chỉ Nhược ghen tuông, ra tay hiểm độc với các cô gái khác để giữ Trương Vô Kỵ cho riêng mình. Tác phẩm ra mắt năm 1994, được nhà văn Kim Dung khen ngợi, đặc biệt diễn xuất và ngoại hình của Châu Hải My. Ông nói: "Nếu biết cô ấy đóng Chu Chỉ Nhược, tôi đã thay đổi kết cục để nàng bớt bi đát".

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My được gọi là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh". Video: Bilibili

Sau phim này, Mã Cảnh Đào tái hợp Châu Hải My ở phim Kim sinh kim thế (1996). Mã Cảnh Đào cho biết vẫn thích gọi Hải My bằng tên các nhân vật cô từng đóng chung với anh.

Hải My qua đời hôm 11/12 vì bệnh tật, gia đình không tiết lộ về tình trạng sức khỏe của cô. Theo St Headline, cô bị Lupus ban đỏ hệ thống, gặp chứng tiểu cầu thấp, hệ miễn dịch kém.

Một số nguồn tin cho biết người đầu tiên phát hiện Hải My hôn mê là cộng sự của diễn viên. Sáng 11/12, người này thấy Hải My nằm bất tỉnh trên nền nhà. Một tuần trước đó, Châu Hải My ho nhiều, tự dùng máy thở oxy tại nhà. Khi được đưa đến bệnh viện, tim của Châu Hải My đã ngừng đập.

Châu Hải My từ 19 tuổi đến 57 Vẻ đẹp Châu Hải My qua thời gian. Video: Bilibili

Cô gia nhập làng giải trí năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong, thành danh qua nhiều tác phẩm như Mạt đại hoàng tôn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Đại náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương. Nhiều khán giả châu Á gọi Hải My là "bóng hồng trong mơ" một thời.

Như Anh (theo St Headline, HK01)