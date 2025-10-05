Trương Vinh Hiển xin lỗi sau trận pickleball tranh cãi với Lý Hoàng Nam

Tay vợt 20 tuổi thừa nhận đã có một bài học đắt giá, sau khi bị tố cáo chơi không đẹp trong trận thắng Lý Hoàng Nam 2-1 ở bán kết giải pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Trên trang cá nhân đêm 4/10, Vinh Hiển đăng bài xin lỗi khán giả và những người liên quan. Anh cho rằng bản thân để cảm xúc chi phối nên xử lý không hay, chứ không có ý và lời nói khiêu khích hay thiếu tôn trọng ai.

"Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân. Em đã nhìn nhận lại bản thân và đối mặt, cũng như rút ra bài học về sự bình tĩnh, chuyên nghiệp trong thể thao", Vinh Hiển viết, và bày tỏ mong muốn "khán giả hoan hỉ" cho cơ hội để hoàn thiện bản thân.

Vinh Hiển thi đấu ở giải pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025.

Tranh cãi nổ ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng trưa 3/10. Ở set 3, khi đang dẫn trước 8-6, Vinh Hiển giao bóng. Hoàng Nam trả giao, trước khi lên lưới và kết thúc quyết đoán về phía biên trái.

Vinh Hiển lập tức giơ tay báo bóng ngoài, và nhận được sự đồng tình của trọng tài. Ngược lại, Hoàng Nam khẳng định bóng trong, nên bức xúc khi mất điểm. Anh quăng vợt, nằm ra sân giơ hai tay tỏ vẻ bất lực. Bị tâm lý, tay vợt quê Tây Ninh đánh mất sự chính xác khi trở lại thi đấu, thua liền hai điểm, khép lại set đấu với tỷ số 6-11 và thất bại chung cuộc 1-2.

Lý Hoàng Nam thua trận bán kết gây tranh cãi ở giải pickleball châu Á Tình huống tranh cãi cuối set 3, trận Hoàng Nam - Vinh Hiển.

Trước đó, trận đấu đã hai lần bị gián đoạn vì tranh cãi tương tự. Đầu set hai, sau cú dứt điểm của Hoàng Nam - người thắng 11-5 ở set một, Vinh Hiển giơ tay báo bóng ngoài. Sau khi cân nhắc, trọng tài cho điểm Hoàng Nam. Dù vậy, chiến thắng sau đó vẫn thuộc về Vinh Hiển, với tỷ số 11-9.

Ở set ba quyết định, khi đang là 6-6, Hoàng Nam lốp bóng cuối sân. Vinh Hiển giơ tay báo bóng ra ngoài, còn Hoàng Nam cho rằng trong sân. Lần này trọng tài quyết định bóng ngoài trong sự bất phục của tay vợt 28 tuổi.

Sau trận, Hoàng Nam vẫn bắt tay Vinh Hiển. Nhưng sau khi ngồi xuống ghế, anh ném khăn rồi nói gì đó với đối thủ sinh năm 2001. Cả hai cùng to tiếng, chỉ tay vào mặt nhau nhưng được những người xung quanh can ngăn. Khi vào trong đường hầm, họ tiếp tục lời qua tiếng lại, kéo theo sự căng thẳng của người thân và ban lãnh đạo, tổ phục vụ hai bên.

Lý Hoàng Nam quăng vợt ngã xuống sân bất lực khi Trương Vinh Hiển cho rằng pha bóng của đàn anh ra ngoài.

Sau khi xem lại cả hai tình huống tranh cãi ở set ba, các bình luận viên đều đồng tình cho rằng bóng trong sân và Hoàng Nam xứng đáng được tính điểm. Tuy nhiên, do giải đấu không có quy định cho trọng tài xem lại tình huống, nên không thể giải quyết những thắc mắc của tay vợt quê Tây Ninh.

Trên các diễn đàn pickleball Việt Nam, trận đấu này cũng dậy sóng. Đa số bênh vực Nam, và dành những lời chỉ trích nặng nề cho Hiển.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Huỳnh Phương Trinh đặt câu hỏi về tinh thần thể thao của Hiển, và cho rằng đàn em quá háo thắng nên bất chấp tất cả. Cô còn gắn thẻ và gọi tên đích danh tay vợt Hiển trong bài đăng này.

Một ngày sau, ở chung kết gặp Phúc Huỳnh, Vinh Hiển chịu áp lực lớn. Trên khán đài, nhiều khán giả liên tục gọi tên Hoàng Nam. Điều đó có vẻ như khiến anh mất tập trung, thi đấu không tốt và thua nhanh chóng 11-1, 11-5 sau khoảng 18 phút.

"Cảm ơn anh Nam vì đã cho em một trận đấu không thể quên", Hiển viết tiếp trong bài đăng trên Facebook. "Cảm ơn khán giả vì đã theo dõi, đồng hành cũng như góp ý để em trưởng thành hơn. Em sẽ nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân mỗi ngày và thi đấu cống hiến cho pickleball Việt Nam".

Vinh Hiển vốn là một VĐV quần vợt, từng đại diện cho Việt Nam tham dự vòng loại giải Davis Cup. Nhưng sau đó, anh chuyển sang thử sức ở pickleball, và liên tục gặt hái thành công. Trong lần đầu tiên giải vô địch pickleball châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 4/2024, anh giành cùng lúc một HC vàng nội dung đôi nam nữ, một HC bạc đôi nam, một HC đồng cá nhân.

Lý Hoàng Nam thua trận bán kết gây tranh cãi ở giải pickleball châu Á Diễn biến chính trận Hoàng Nam - Vinh Hiển.

Đức Đồng