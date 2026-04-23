Trương Tri Trúc Diễm casting Victoria's Secret

Á hậu Trương Tri Trúc Diễm là một trong hàng nghìn người gửi hồ sơ casting cho show Victoria's Secret tại Mỹ.

Sáng 23/4, ban tổ chức Victoria's Secret giới thiệu một số gương mặt casting cho show sắp tới tại Mỹ, trong đó có Trương Tri Trúc Diễm. Trên trang cá nhân, cô cho biết đang tập luyện rèn thể lực.

Vòng casting trực tuyến cho show thời trang diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Sự kiện tổ chức vào mùa thu nhưng chưa ấn định ngày. Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, trong đó có điều kiện "là cư dân hợp pháp và có quyền làm việc tại Mỹ".

Trước Trúc Diễm, Hoàng Thùy gây chú ý khi thông báo gửi hồ sơ casting cho show. Trúc Diễm đang có lợi thế là định cư, làm việc tại Mỹ, đạt một trong những tiêu chí quan trọng của tuyển chọn.

Trương Tri Trúc Diễm xuất hiện trong danh sách thí sinh gửi hồ sơ casting cho Vicroria's Secret. Video: Vicroria's Secret

Theo WWD, Victoria’s Secret được biết đến với quy trình ba vòng tuyển lựa khắt khe. Ở vòng đầu - tuyển trực tuyến, hồ sơ của thí sinh gồm các chỉ số hình thể (cao trên 1,75 m, số đo cân đối), bộ ảnh mặt mộc hoặc trang điểm đơn giản tối đa (ảnh chân dung, toàn thân, góc nghiêng) và một video giới thiệu bản thân.

Nếu trúng vòng này, Trúc Diễm có cơ hội bước vào vòng hai, casting trực tiếp cùng các thí sinh tại các trung tâm thương mại lớn ở bốn thành phố gồm Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Hôm 17/4, Trúc Diễm tham gia lễ hội âm nhạc Coachella ở California. Cô được khán giả khen nhan sắc và gu mặc. Người đẹp diện áo corset phối chân váy xếp tầng theo phong cách Y2K. Nhiều người nhận xét cô trông trẻ hơn so với tuổi 39.

Trúc Diễm đến thưởng thức âm nhạc tại lễ hội Coachella 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Định cư tại Los Angeles nhiều năm nay, Trúc Diễm đang tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung mở rộng sự nghiệp diễn xuất. Cô vào vai chính, đóng cùng tài tử Jack McEvoy trong phim The Last Mermaid - tác phẩm được quảng bá tại Liên hoan phim Cannes 2025. Bộ phim có nhiều cảnh quay tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới của cô trên thị trường quốc tế.

Ngoài diễn xuất, Trúc Diễm duy trì làm người mẫu, MC cho một đài truyền hình tại Los Angeles. Sau thời gian điều trị bệnh cường giáp, hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định. Á hậu duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên chạy bộ và leo núi. Thỉnh thoảng, cô về Việt Nam thăm gia đình. Đầu năm nay, cô cùng người thân đi du lịch tại Ninh Bình, Hạ Long.

Sắc vóc Trúc Diễm ở tuổi gần 40. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP HCM. Cô từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, sau đó tham gia Hoa hậu Trái đất 2007, giành giải "Hoa hậu thời trang".

Năm 2011, cô vào top 15 Hoa hậu Quốc tế. Khi ở Việt Nam, Trúc Diễm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình. Cô kết hôn với doanh nhân John Từ, hơn cô sáu tuổi, năm 2015. Cô thông báo chia tay chồng năm 2021.

Victoria's Secret do doanh nhân Roy Raymond thành lập năm 1977 tại California. Thương hiệu nội y được nhiều người mẫu khao khát bởi theo Vogue, diễn cho hãng được xem là "tấm vé vàng" giúp họ vươn tầm quốc tế. Tạp chí Fashionista gọi đây là cơ hội đáng mơ ước nhất trong nghề, dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nhờ chương trình được phát sóng tại khoảng 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dù sức ảnh hưởng của Victoria’s Secret đã suy giảm trong giai đoạn 2016-2021 do nhiều bê bối, thương hiệu này vẫn mang giá trị biểu tượng.

