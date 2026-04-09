Giấc mơ Victoria's Secret

Hoàng Thùy nộp hồ sơ casting show Victoria’s Secret, với giấc mơ chinh phục show thời trang nội y đình đám nhất thế giới.

Hôm 4/4, người mẫu Hoàng Thùy gây chú ý bằng video tập luyện để chuẩn bị casting show. Thông tin thu hút 1,4 triệu lượt xem và hơn 620 bình luận tính đến hiện tại, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng quan tâm sắc đẹp và thời trang.

Các ý kiến của khán giả chia làm nhiều hướng. Một phần ủng hộ, bày tỏ ngưỡng mộ Hoàng Thùy khi dám thử thách bản thân. Số khác cho rằng đây là chỉ là chiêu gây chú ý của người mẫu vì cô vốn không đủ điều kiện tham gia.

Theo website của Victoria's Secret, vòng casting trực tuyến cho show thời trang diễn ra từ ngày 6/4 đến 28/5. Sự kiện tổ chức vào mùa thu nhưng chưa ấn định ngày. Để tham gia, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, trong đó có điều kiện "là cư dân hợp pháp và có quyền làm việc tại Mỹ". Tạp chí W cho biết đây là một trong những tiêu chí quan trọng và cơ bản nhất được liệt vào hạng mục "nếu không đáp ứng, hồ sơ bị loại ngay lập tức mà không cần xét đến yếu tố ngoại hình".

Hoàng Thùy cho biết việc không mang quốc tịch Mỹ là bất lợi lớn nhưng cô vẫn gửi hồ sơ để gây ấn tượng với công ty quản lý người mẫu đình đám IMG Models - nơi đào tạo siêu mẫu Gisele Bündchen, Kate Moss, Heidi Klum.

Từ năm 2021 đến nay, IMG đóng vai trò cung cấp người mẫu cho Victoria's Secret. Hoàng Thùy từng sáu lần casting với IMG tại New York, London và Paris nhưng đều bị từ chối.

Hoàng Thùy, 34 tuổi, quê Thanh Hóa, là quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: Tee Le

Hoàng Thùy chỉ là một trong vô số chân dài khắp thế giới nuôi giấc mơ trình diễn cho show Victoria's Secret. Trước cô, người mẫu Trang Khiếu từng đăng ký casting cho chương trình này khi còn làm việc ở Mỹ, nhưng không thành công do gặp vấn đề visa.

Theo nhà thiết kế Chung Thanh Phong, cơ hội của người mẫu Việt tại sân chơi Victoria's Secret hiện nay không phải bằng 0, nhưng vẫn khó và hiếm. Hai năm nay, hãng chủ trương đa dạng vùng miền, văn hóa, nhằm tái định vị thương hiệu sau giai đoạn khủng hoảng. Theo anh, đây là yếu tố tiềm năng giúp người mẫu Việt được cân nhắc.

Để hiện thực hóa giấc mơ làm "thiên thần", người mẫu cần có lộ trình bài bản. Victoria’s Secret thường không tuyển người mẫu từ thị trường nhỏ mà casting qua agency quốc tế như: IMG, Elite Model Management, Women Management, The Society Management. Do đó, việc ký hợp đồng với những "ông lớn" này được xem là điều gần như bắt buộc.

Làm việc tại các kinh đô thời trang lớn như New York, Paris, Milan là bước cần thiết tiếp theo. Vì Victoria's Secret ưu tiên chọn người mẫu đã hoạt động quốc tế, không chọn gương mặt chỉ nổi ở nội địa. Ngoài kinh nghiệm ở những sàn diễn lớn, họ còn cần đạt tiêu chuẩn về hình thể.

Bắt đầu từ năm ngoái, hãng xét thêm tiêu chí về độ phủ sóng truyền thông. Theo Elle, thương hiệu sẽ tạo cơ hội cho những người mẫu có độ nhận diện cao trên mạng xã hội, câu chuyện cá nhân thú vị, góc nhìn khác biệt.

Theo WWD, Victoria’s Secret được biết đến với quy trình ba vòng tuyển lựa khắt khe. Ở vòng đầu - tuyển trực tuyến, hồ sơ của thí sinh gồm các chỉ số hình thể (cao trên 1,75 m, số đo cân đối), bộ ảnh mặt mộc hoặc trang điểm đơn giản tối đa (ảnh chân dung, toàn thân, góc nghiêng) và một video giới thiệu bản thân.

Vào vòng hai, ứng viên tham dự casting trực tiếp tại các trung tâm thương mại lớn ở bốn thành phố gồm Los Angeles, Miami, Houston và Chicago. Họ catwalk khoảng hai phút, cần thể hiện tự tin hết mức có thể.

Vòng thử thách cuối, hơn 100 người mẫu trình diễn trong nội y màu đen trơn trong phòng có ánh sáng gắt để lộ rõ mọi chi tiết hình thể và làn da. Họ có 30 giây để catwalk, sau đó giới thiệu bản thân trước hội đồng giám khảo. Để chiến thắng, họ cần nhận được sự đồng thuận của cả bốn giám khảo chính như nhà sản xuất, giám đốc casting, giám đốc sáng tạo.

Nhiều người mẫu theo đuổi Victoria’s Secret bởi diễn cho hãng được xem là "tấm vé vàng" giúp họ vươn tầm quốc tế. Tạp chí Fashionista gọi đây là cơ hội đáng mơ ước nhất trong nghề, dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nhờ chương trình được phát sóng tại khoảng 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chỉ một lần xuất hiện trên đường băng này có thể giúp độ nhận diện của họ tăng vọt.

Sau show, người mẫu thường nhận được nhiều cơ hội hợp tác với các nhà mốt xa xỉ, như chụp hình, ký hợp đồng quảng cáo, mang lại thu nhập khổng lồ và tạo nên bước nhảy vọt về thương mại lẫn hình ảnh.

Nhiều siêu mẫu như Gisele Bündchen, Adriana Lima đều củng cố danh tiếng sau khi trình diễn cho hãng nội y. Năm 2013, sau khi xuất hiện tại chương trình này, Lưu Văn trở thành người mẫu châu Á đầu tiên lọt vào danh sách Những người mẫu được trả thù lao cao nhất thế giới của Forbes. Cô được Vogue Mỹ vinh danh là siêu mẫu thực thụ đầu tiên của Trung Quốc, xuất hiện dày đặc trên các bìa tạp chí lớn toàn cầu, là gương mặt đại diện châu Á đầu tiên của các "ông lớn" như mỹ phẩm Estée Lauder và hãng thời trang La Perla.

Tương tự, nhờ Victoria's Secret, thế giới biết tới các người mẫu Hoa ngữ khác như Hà Tuệ, Hề Mộng Dao, Thư Hiểu Văn. Sự nổi tiếng từ show thời trang giúp Hà Tuệ trở thành gương mặt toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản Shiseido. Dù có cú vấp ngã tại show năm 2017 ở Thượng Hải, Hề Mộng Dao không bị suy giảm sự nghiệp mà lại nhận được sự đồng cảm và nổi tiếng hơn. Cô trở thành đại sứ của nhiều thương hiệu xa xỉ như Givenchy và Chanel. Thư Hiểu Văn ký nhiều hợp đồng lớn với Marc Jacobs và L'Oréal Paris.

Dù sức ảnh hưởng của Victoria’s Secret đã suy giảm trong giai đoạn 2016-2021 do nhiều bê bối, thương hiệu này vẫn mang giá trị biểu tượng. Hiện tại, hãng trên đà phục hồi, có nhiều cải tổ về tiêu chí, bộ máy, khiến Hoàng Thùy cũng như nhiều người mẫu coi đây là cơ hội lớn.

Hoàng Thùy cho biết giấc mơ này cô đã ấp ủ từ ngày mới bắt đầu vào nghề. "Nếu thành công, đó là điều tuyệt vời. Nếu chưa đạt được, đó vẫn là cơ hội quý giá để trưởng thành và tiến xa hơn", người mẫu nói.

Ý Ly