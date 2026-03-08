Trương Thị May công khai con gái

Á hậu Trương Thị May có lần hiếm hoi giới thiệu con gái Maymy, bốn tuổi, với công chúng trong bộ ảnh dịp 8/3.

Trong loạt ảnh dịp Quốc tế Phụ nữ, Trương Thị May và con gái mặc áo dài đồng điệu, thêu họa tiết hoa. Á hậu cho biết trước đây, bé còn nhỏ nên cô muốn giữ sự riêng tư để không ảnh hưởng đến bé. Khi Maymy lớn hơn, cô thoải mái trong việc công khai hình ảnh của con. Dù thế, Trương Thị May không đề cập về bố của con cô.

Á hậu bên con gái Maymy.

Theo người đẹp, từ khi có bé, mỗi ngày không khí gia đình cô tràn đầy tiếng cười. "Nhờ làm mẹ, tôi thay đổi nhiều, trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc mọi việc. Tôi mong con lớn lên sẽ trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội", á hậu nói.

Vẻ tinh nghịch của bé Maymy.

Trong bộ ảnh, Trương Thị May còn lưu giữ kỷ niệm bên bà ngoại 86 tuổi. "Tôi trân trọng từng phút giây vì mang ý nghĩa lớn về tình thân. Khi bà còn sống, tôi muốn lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp bên bà", người đẹp cho biết.

Hàng đứng, Trương Thị May (trái) bên mẹ - bà Trương Mỹ Tiền. Hàng ngồi, bà ngoại cô cùng hai em gái và con gái của á hậu.

Theo Trương Thị May, hiện sức khỏe của bà không còn tốt như trước. Ở tuổi gần 90, bà vẫn còn minh mẫn, nhớ tên con cháu. Cách đây khoảng một năm, bà bị bệnh nặng khiến cả nhà lo lắng. Người đẹp từng từ chối nhiều hoạt động giải trí để dảnh thời gian chăm sóc bà ngoại.

Á hậu nhớ lại năm tháng ấu thơ, thường được bà vỗ về khi ngủ, để dành bánh trái cho mỗi lần cô đi học về. Lớn lên, cô theo đuổi hoạt động showbiz, bà ủng hộ, thường dành lời khen mỗi lần thấy cháu xuất hiện trên tivi. "Trong ký ức của tôi, ngoại luôn giữ vẻ hiền hậu. Tôi ước ngoại sẽ sống thật lâu", Trương Thị May nói.

Trương Thị May lưu giữ kỷ niệm bên bà 86 tuổi Hậu trường buổi chụp hình của gia đình Trương Thị May. Video: Nhân vật cung cấp

Bà Trương Mỹ Tiền - mẹ Trương Thị May - nói xúc động khi gia đình quây quần đầu năm mới. Bà đồng hành con gái hơn 20 năm qua trong showbiz, hiện làm quản lý cho Trương Thị May.

Trương Thị May dì chùa đầu năm Bính Ngọ Trương Thị May đi chùa cùng mẹ dịp Tết nguyên đán. Video: Nhân vật cung cấp

Trương Thị May, 38 tuổi, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2013, cô thi Miss Universe tại Nga nhưng không lọt vào top chung cuộc. Ở lĩnh vực diễn xuất, cô từng tham gia phim truyền hình Châu sa (đạo diễn Nguyễn Thành Vinh), Giấc mơ thứ bảy (Michael Võ). Năm 2009, cô đoạt danh hiệu Diễn viên xuất sắc hạng mục phim truyện video với tác phẩm Đường đua tại giải Cánh Diều Vàng.

Tân Cao

Ảnh: Trịnh Quốc Huy