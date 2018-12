Trương Thị May nuôi tóc dài hơn một mét đóng vai hồn ma

Trương Thị May hóa thành 'Cụ bà đẹp nhất thế giới'

Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007 đóng vai chính - Bình An, một giảng viên tập sự ở Đà Lạt, lớn lên từ trại trẻ mồ côi nhưng không may đột ngột qua đời. Vai diễn mới giống Trương Thị May ở mái tóc dài, ngoại hình mảnh mai... Sau khi đọc kịch bản, cô quyết định nuôi tóc dài thêm để tạo hình nhân vật ấn tượng hơn, phù hợp với yêu cầu đạo diễn.

Trương Thị May thử sức với dòng phim trinh thám - tâm lý trong phim mới - dự kiến ra rạp vào tháng 10.

Phim quay 30 ngày ở Đà Lạt - bối cảnh chính. Đa số phân cảnh của Trương Thị May được quay vào buổi tối, cô phải ghi hình liên tục hơn 12 tiếng đồng hồ, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống 4 độ C. Mỗi ngày, cô chỉ ngủ bốn giờ để làm việc đúng tiến độ. Do vai ít thoại, cô phải học kỹ năng thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt, cơ mặt...

Đóng cặp cùng cô trong phim mới là diễn viên Anh Dũng (nam chính phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng). Phim kể về một nhà văn trinh thám trẻ lên Đà Lạt tìm nơi yên tĩnh để sáng tác và tranh thủ thăm em trai. Từ đây, anh có những giấc mơ kỳ lạ về một cô gái và vô tình phát hiện một bí mật. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Võ Khánh Minh, Xuân Nghị, Huỳnh Kiến An, Ngân Quỳnh..., do Michael Võ đạo diễn.

Trước đây, Trương Thị May từng vào vai nữ chính phim Đường đua năm 2009. Cùng năm, cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều vàng. Năm 2011, cô tham gia phim truyền hình 30 tập Châu sa.

Tam Kỳ