Trường Quốc tế Singapore có Thủ khoa thế giới kỳ thi Cambridge 2025

Học sinh trường Quốc tế Singapore (SIS) tiếp tục giành nhiều giải thưởng danh giá tại Kỳ thi Quốc tế Cambridge 2025, trong đó có Thủ khoa Thế giới ở các môn học quan trọng.

Em Kim Do Hyeong chinh phục danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the World) môn Toán học - Cambridge AS Level. Toán học là môn học đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và tính bền bỉ cao. Do đó, thành tích này góp phần phản ánh năng lực học thuật của học sinh SIS trong môi trường giáo dục quốc tế.

Em Fu Yi Zheng cũng xuất sắc giành danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the World) môn Tiếng Trung Quốc - Cambridge IGCSE, ghi nhận trình độ ngôn ngữ học thuật và khả năng vận dụng tiếng Trung ở cấp độ cao. Ngoài ra, ở bậc A Level, em Phạm Thái Trà My đạt giải Thành tích Xuất sắc (High Achievement) môn Xã hội học, cho thấy năng lực tư duy phản biện, phân tích các vấn đề xã hội toàn cầu và khả năng kết nối kiến thức liên ngành.

Kim Do Hyeong, Fu Yi Zheng, Phạm Thái Trà My (từ trái qua) đạt thành tích cao trong Kỳ thi Quốc tế Cambridge 2025. Ảnh: SIS

Ngoài các thành tích trên, trong Kỳ thi Cambridge 2025, nhiều học sinh SIS đã đạt điểm cao. Trong đó, 100% học sinh điểm A*B môn Khoa học Máy tính và Sinh học, hơn 86% đạt điểm A*B ở môn Hóa học và Toán học, trên 75% đạt điểm A*A ở môn Sinh học và Vật lý. Những thành tựu này tiếp nối chuỗi kết quả học thuật cao của các thế hệ học sinh SIS trong các kỳ thi Cambridge.

Bên cạnh các kỳ thi quốc tế Cambridge, các em xuất sắc của Trường Quốc tế Singapore còn khẳng định tài năng tại nhiều đấu trường trong nước và quốc tế, gặt hái hàng trăm giải thưởng, thành tích như huy chương Vàng và Bạc kỳ thi Olympic STEM Quốc tế 2025, huy chương vàng cuộc thi Olympic STEM tại Hà Lan, huy chương Vàng, Bạc, Đồng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO vòng Quốc tế...

Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: SIS

Theo ông Charles Rutherford - Hiệu trưởng trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens, những thành tích này là kết quả của chương trình giáo dục quốc tế được triển khai bài bản, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng triết lý giáo dục bền vững, kết hợp hài hòa giữa bản sắc phương Đông và giáo dục toàn cầu.

"Trong môi trường học tập đa văn hóa và cộng đồng quốc tế năng động tại SIS, các em được khuyến khích phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời và sẵn sàng hội nhập quốc tế", ông nhấn mạnh.

Theo đại diên trường, các giải thưởng quốc tế không chỉ là dấu mốc tự hào, mà còn là động lực để SIS tiếp tục đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục tri thức, hướng tới trở thành những công dân toàn cầu tự tin và có trách nhiệm.

Nhật Lệ