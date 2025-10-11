Trường Quản trị ĐH Bath đào tạo nhân lực theo thị trường toàn cầu

Trường Quản trị Đại học Bath chú trọng đào tạo gắn liền thực tiễn, hợp tác toàn cầu, giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động quốc tế.

Trong nhiều năm, sinh viên tốt nghiệp của trường làm việc tại nhiều tập đoàn danh tiếng như Apple, Deloitte, PwC, Amazon, Goldman Sachs, PepsiCo, Samsung và Henkel. Thành tựu này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa nền tảng học thuật và trải nghiệm gắn với thực tiễn kinh doanh.

Tại Bath, kinh doanh không chỉ nằm trong bài giảng, mà còn được triển khai thông qua mạng lưới hợp tác với hơn 380 doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận trực tiếp những thách thức thực tiễn.

Đại học Bath có cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng. Ảnh: Đại học Bath

Bên cạnh học lý thuyết, người học có cơ hội tham gia dự án với doanh nghiệp, trải nghiệm nhiều vai trò, rèn kỹ năng kết nối và có thể mở ra cơ hội thực tập hoặc việc làm chính thức. Một số chương trình thạc sĩ còn tích hợp kỳ thực tập trong khóa học, kết hợp thử thách lãnh đạo và dự án tư vấn cộng đồng, giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực tiễn.

Theo đại diện trường, các nhà tuyển dụng nhận xét sinh viên tốt nghiệp từ Bath là những ứng viên có khả năng bắt tay vào công việc ngay. Điều này đến từ sự chuẩn bị toàn diện, từ kỳ thực tập, dự án tư vấn đến chương trình Practice Track, nơi sinh viên làm việc trực tiếp cùng doanh nghiệp để giải quyết bài toán thực tế.

Sinh viên Thạc sĩ tại Bath tham gia vào Chương trình Phát triển Nghề nghiệp (PDP). Ảnh: Đại học Bath

Song song, Chương trình Phát triển Nghề nghiệp (Professional Development Programme) tại đây hỗ trợ sinh viên hiểu rõ bản thân, trau dồi kỹ năng lãnh đạo qua các bài tập mô phỏng giao dịch, thử thách cộng đồng hay dự án tư vấn. Với sinh viên quốc tế, đội ngũ hướng nghiệp đồng hành trong từng buổi phỏng vấn, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội tại Anh và nhiều quốc gia khác, đồng thời định hình lộ trình sự nghiệp lâu dài.

Nhờ đó, sinh viên trường Quản trị Bath có thể nắm vững kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và khả năng thích ứng, những yếu tố quan trọng để thành công trong môi trường toàn cầu.

Uy tín của Đại học Bath cũng được khẳng định qua nhiều bảng xếp hạng như top 8 tại Anh trong Guardian University Guide 2026; top 132 toàn cầu theo QS World Rankings 2026; danh hiệu Triple Gold năm 2023 từ Teaching Excellence Framework. Trong QS Business Master's Rankings 2025, trường Quản trị Bath đứng top 50 thế giới ngành Marketing, top 100 các ngành Business Analytics, Finance, Management. Trong Financial Times Masters in Management 2024, trường nằm trong top 100 toàn cầu và top 10 tại Anh.

Huyền Nguyễn, sinh viên Thạc sĩ Kế toán và Tài chính, chia sẻ từ nhỏ, chị đã mơ ước học thạc sĩ tại Anh vì danh tiếng học thuật toàn cầu. Đại học Bath thu hút chị bởi thứ hạng cao, chương trình chuyên sâu và phương pháp giảng dạy đa dạng. Bath còn nổi tiếng với đội ngũ giáo sư giàu kinh nghiệm thực tiễn. Về thành phố Bath, Huyền cảm thấy, mỗi góc phố đều kể một câu chuyện lịch sử, mang đến cảm giác ấm áp như ở nhà.

Huyền Nguyễn, sinh viên Thạc sĩ Kế toán và Tài chính tại Bath. Ảnh: Đại học Bath

Trang Tạ - Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh cho biết, điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất với chị là con người. "Các giảng viên tại đây tận tâm, khích lệ chúng tôi không ngừng cố gắng. Tôi cũng may mắn có những người bạn từ khắp nơi trên thế giới, khác biệt nhưng gắn kết. Với tôi, con người ở Bath sẽ luôn là phần kỷ niệm đẹp nhất trong hành trình học tập tại đây", chị nói thêm.

Ngoài Huyền và Trang, trường có sinh viên từ hơn 150 quốc gia và mạng lưới 27.000 cựu sinh viên tại 130 nước. Trường hướng tới đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ tham vọng, linh hoạt và gắn liền thực tiễn kinh doanh, bệ phóng cho sự nghiệp toàn cầu.

Nhật Lệ