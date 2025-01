Trưởng phòng ngân hàng kêu cứu tôi vì bị lừa đảo hai tỷ đồng qua mạng

Ngay cả một người có kiến thức về tiền và internet vẫn bị lừa đảo qua mạng gần hai tỷ, thì nói gì người bình thường hoặc ít hiểu biết?

Tuần trước, tôi mới tiếp một cặp vợ chồng có hình thức sáng sủa, trí thức. Hỏi ra, người chồng là Giám đốc một công ty xây dựng nhỏ, người vợ là Trưởng phòng thuộc một Ngân hàng nước ngoài. Họ đến trình báo, cô vợ bị lừa đến 1,9 tỷ đồng mới gọi chồng kêu cứu. Họ sẽ phải bán căn hộ chung cư ba tỷ đang ở để trả nợ hai tỷ, còn một tỷ sẽ mua trả góp căn hộ chung cư khác. Thế đó, đến ngay cả một người có kiến thức về tiền vẫn bị lừa qua mạng gần hai tỷ, thì nói gì người bình thường hoặc ít hiểu biết? Họ vương vấn một chữ "tham" và thờ ơ với kiến thức, tin tức, kỹ năng sống...

Theo Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia báo cáo, qua nghiên cứu, khảo sát, trong năm 2024, ước tính khoảng gần 19 nghìn tỷ đồng đã bị lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt. Cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có một người là nạn nhân của dạng lừa đảo này.

Về lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khá rõ ràng, mục đích duy nhất của tội phạm là lấy được tiền của nạn nhân thông qua giao dịch ngân hàng số. Cách, kiến thức phòng tránh ra đời đến đâu, tội phạm đổi mới thủ đoạn để đối phó đến đó. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến cho người thân, trẻ em ra, mỗi chúng ta cần chốt lại một nguyên tắc ngắn gọn rằng: không thực hiện bất cứ giao dịch, liên lạc nào với người lạ trên mạng, không tiếp bất cứ cuộc gọi nào ngoài người thân quen.

>> Nữ giáo viên mất trắng 240 triệu đồng trước Tết vì dính bẫy đầu tư tiền ảo

Nếu buộc phải tiếp xúc (trực tiếp, qua inbox, qua cuộc gọi), hãy nhanh chóng kết thúc câu chuyện đó trong thời gian ngắn nhất có thể, để tránh bị dẫn dụ, thao túng hoặc đe dọa. Cơ quan chức năng muốn liên lạc với ai đó, họ buộc phải thông qua chính quyền địa phương, Cảnh sát khu vực, bằng hình thức trực tiếp hoặc có giấy mộc đỏ thông qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. Nên nếu thực sự có lỗi gì thì bạn cũng nên bình tĩnh, đừng hoảng loạn mà tin lời kẻ gian.

Một trưởng phòng thuộc ngân hàng bị lừa tiền tỷ, trách nhiệm đầu tiên là họ phải nghiêm khắc kỷ luật bản thân. Một đứa trẻ đã 15 tuổi sống tại thủ đô vẫn bị dụ đi khỏi nhà vào tận phương Nam xa xôi vì người không rõ mặt, tên, tuổi, trách nhiệm này không thể không thuộc về người thân của em. Chúng ta đang đọc gì, xem gì và phổ biến kiến thức gì cho con trẻ?

Công an không phải thánh nhân, chính quyền không phải bảo mẫu và pháp luật không thể soi chiếu được hết các góc khuất trong xã hội. Trách nhiệm bảo vệ người thân và bản thân trước hết phải do chính chúng ta đảm nhiệm. Chúc người người, nhà nhà có một mùa xuân an vui, sum họp và đoàn viên.

Nguyễn Trí Công