Trường nội trú FPT chiêu mộ Giám đốc dự án

FPT tìm kiếm Giám đốc dự án đồng hành phát triển trường nội trú, mong muốn đón 1.000 trẻ em mất cha, mẹ vì Covid-19 sớm nhập học.

Nhằm xây dựng một ngôi trường đầy ắp tình yêu cho các em nhỏ mất cha, mẹ do Covid-19, FPT chiêu mộ Giám đốc dự án đồng hành phát triển trường nội trú. Các tiêu chí tuyển chọn gồm: ứng viên có trình độ cử nhân trở lên; tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo; lòng thấu cảm sâu sắc, tâm huyết trong việc giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Thông tin đăng ký tại đây

Người đảm nhiệm vị trí này sẽ phối hợp với các chuyên gia trong, ngoài tập đoàn để xây dựng chương trình đào tạo, điều phối nguồn lực chăm lo đời sống cho các em nhỏ. Giám đốc dự án cũng là đầu mối làm việc với các cơ quan Nhà nước trong công tác tuyển sinh, chịu trách nhiệm trước ban lãnh đạo FPT về tiến độ, hiệu quả thực hiện các mục tiêu của dự án.

Trước mắt, các em sẽ được bố trí ăn, ở tại tòa nhà FPT Smart Nano trong khu FPT City Đà Nẵng.

Trong giai đoạn đầu, Giám đốc dự án làm việc, sinh hoạt nội trú tại FPT City Đà Nẵng để chăm sóc, đồng hành cùng các em. FPT hỗ trợ chi phí di chuyển, vé máy bay, nhà ở, trang thiết bị cần thiết cho công việc,... đối với các ứng viên đến từ tỉnh/thành khác.

Trường nội trú FPT đặt mục tiêu mỗi đứa trẻ trẻ trở thành một cá nhân xuất sắc, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực của mình. Chương trình đào tạo hướng đến giúp học sinh trang bị các kỹ năng của một công dân toàn cầu trong thời đại 4.0.

Ngoài ra, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT sẽ tham gia vào phần xây dựng chương trình học, chăm sóc 1.000 em nhỏ. Ông là người thầy, người bạn của các bé trong hành trình lớn khôn.

Tập đoàn mong muốn nhận sự đồng hành của các ứng viên tài năng, có tấm lòng nhân ái để trở thành "người thầy", "người cha", "người mẹ" luôn dõi theo bước chân các em.

Hiện, FPT gấp rút triển khai các thủ tục pháp lý, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự. Đồng thời, đơn vị xây dựng chương trình đào tạo, chăm sóc và nuôi dưỡng để sớm đón các em nhỏ nhập học.

Bảng công bố chiêu mộ Giám đốc dự án của FPT.

Vừa qua, FPT công bố tiếp nhận 1.000 em nhỏ mồ côi do Covid-19 theo học, thời hạn 20 năm qua chương trình "Nối vòng tay thương" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Theo đó, các em nhỏ sẽ học tại các địa điểm do tập đoàn sắp xếp, trước mắt là tại Đà Nẵng.

Cam kết này bao gồm việc FPT sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt, học tập, nội trú cho các em từ 6 đến 18 tuổi; đào tạo trong hệ thống trường phổ thông liên cấp của FPT; tiếp tục hỗ trợ nếu học sinh có nguyện vọng học lên cao. Tại đây, các em nhận tình yêu thương, chăm sóc, trang bị đầy đủ kỹ năng, rèn luyện, phát huy khả năng của mình.

Trước đó, vào ngày 16/9, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT khởi xướng ý tưởng xây dựng trường nội trú dành cho các trẻ em không may mất đi cha mẹ do Covid-19. Ông cho biết: "Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường để các em được học tập, rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội. Tại đây, các em được yêu thương và học cách yêu thương, trả lại cho đời".

Lê Nguyễn