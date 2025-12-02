Trường mầm non rèn trẻ 'như diễn viên xiếc'

Trung QuốcCác em nhỏ tại trường mầm non ở Hà Nam mỗi ngày có 2,5 giờ học thể chất ngoài trời, lắc vòng, leo dây, bật cao... nhằm rèn luyện sức khỏe và khả năng phục hồi.

Gần đây, trường mầm non này thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc bởi phương pháp giáo dục thể chất mang màu sắc "thiết quân luật". Thay vì các hoạt động vui chơi nhẹ nhàng, chương trình rèn luyện buộc trẻ thực hiện chuỗi động tác phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật và thể lực tốt như lắc vòng đôi bằng tay, nhảy dây trên lốp xe di chuyển hay chinh phục các bục cao quá đầu người. Chứng kiến những kỹ năng thành thục này, nhiều người ví von các em không khác gì những diễn viên xiếc chuyên nghiệp dù độ tuổi trung bình chỉ lên 5, 6.

Trường mầm non huấn luyện trẻ kiểu quân đội Học sinh trường mẫu giáo ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, rèn thể chất kiểu quân đội. Video: iNews

Theo China Times, người đứng sau mô hình giáo dục này là Ji Chenliang, hiệu trưởng 27 tuổi. Chia sẻ với đài truyền hình địa phương, Ji cho biết nhà trường áp dụng giáo trình chuyên nghiệp, bài bản ngay từ những năm đầu cấp. Các tiết học thể chất tại đây không đơn thuần là chạy nhảy tự do mà là sự kết hợp của những bài tập có mục tiêu cụ thể, nhịp độ nhanh và cường độ mạnh.

Lý giải về triết lý giáo dục này, vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhận định việc rèn luyện thể chất khắc nghiệt không chỉ cải thiện sức mạnh, khả năng phối hợp vận động mà quan trọng hơn là tôi luyện nhân cách. Ji muốn học sinh hình thành khả năng phục hồi, sức chịu đựng căng thẳng và dũng cảm đối mặt với thất bại ngay từ nhỏ. "Trong tương lai, các em sẽ gặp nhiều chông gai trong cuộc sống và học tập. Chúng tôi hy vọng học sinh của mình đủ bản lĩnh để vượt qua, thay vì trở nên mong manh và nhạy cảm", Ji nói.

Dù lịch tập luyện dày đặc, đại diện nhà trường khẳng định các em nhỏ luôn hào hứng, hiếm khi xin nghỉ, thậm chí nhiều em không muốn về nhà sau giờ tan học. Hiệu trưởng Ji hài hước cho rằng lịch trình bận rộn khiến lũ trẻ "không còn thời gian để nhớ mẹ".

Phương pháp giáo dục "lạ" này nhận được sự ủng hộ từ phần lớn phụ huynh. Nhiều người ghi nhận con mình có chuyển biến tích cực rõ rệt về thể chất lẫn tinh thần sau thời gian theo học. Một phụ huynh chia sẻ con chị trước đây thường dán mắt vào điện thoại ngay khi về nhà, nay đã tự giác tập luyện và không còn nghiện thiết bị điện tử. Chị cho rằng việc để trẻ trải nghiệm các hoạt động thể chất thú vị là cách cai nghiện điện thoại tự nhiên và hiệu quả nhất, thay vì chỉ trích hay cấm đoán. Các em cũng ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và tập trung tốt hơn.

Tập luyện thể chất cường độ cao ở độ tuổi 5-6 giúp kích thích phát triển chiều cao, tăng mật độ xương và hoàn thiện kỹ năng phối hợp vận động thô (gross motor skills). Tuy nhiên, y văn khuyến cáo việc duy trì 2,5 giờ tập luyện nặng liên tục mỗi ngày đòi hỏi sự giám sát y tế nghiêm ngặt để tránh gây tổn thương sụn tăng trưởng (growth plates) chưa cốt hóa hoàn toàn. Các bài tập va đập mạnh như bật cao tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương cơ xương khớp mãn tính (overuse injuries) nếu trẻ không có thời gian phục hồi sinh lý đầy đủ giữa các buổi tập.

Về mặt tâm thần kinh, dù mô hình này giúp cai nghiện thiết bị điện tử, áp lực kỷ luật quá sớm có thể làm tăng nồng độ cortisol, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch và giấc ngủ của trẻ nhạy cảm. Do đó, chế độ dinh dưỡng cho nhóm trẻ này cần được thiết kế chuyên biệt với lượng protein và vi chất cao hơn mức trung bình để đảm bảo bù đắp năng lượng cũng như tái tạo mô cơ.

Thầy hiệu trưởng Ji Chenliang (phải) phát triển mô hình tập luyện kiểu quân đội cho học sinh trường mình. Ảnh chụp màn hình

Sự nổi tiếng bất ngờ của ngôi trường khiến tài khoản mạng xã hội cá nhân của hiệu trưởng Ji Chenliang "bùng nổ" tin nhắn. Việc sở hữu chiều cao 1,88 m cùng ngoại hình sáng, Ji nhận được nhiều lời bày tỏ tình cảm. Đáp lại sự quan tâm của cộng đồng mạng, vị hiệu trưởng cho biết anh vẫn độc thân nhưng chưa có kế hoạch hẹn hò, đồng thời mong dư luận tập trung vào chất lượng giáo dục và các em học sinh thay vì đời tư của mình.

Bình Minh (Theo China Times, Ctwant)