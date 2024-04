Trường mầm non công lập dự kiến tăng học phí, lên gần 8 triệu đồng

TP HCMTrường Mầm non Vàng Anh, quận 5, dự kiến học phí các lớp mẫu giáo gần 8 triệu đồng một tháng, gấp đôi hiện nay.

Sáng 22/4, bà Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng trường Mầm non Vàng Anh, cho biết mức học phí này là dự kiến khi trường tự chủ tài chính 100% (tự chi lương giáo viên và chi phí vận hành). Tuy nhiên, trường mới dừng ở bước khảo sát ý kiến phụ huynh, giáo viên và các cơ quan liên quan, theo yêu cầu của quận.

Theo đó, chi phí hàng tháng của khối mẫu giáo (3-6 tuổi) có thể lên đến 7,87 triệu đồng, gấp đôi mức hiện tại. Đây là khoản đóng góp trọn gói, gồm học phí, ăn sáng, trưa, xế, nước uống, phí phục vụ bán trú và tham gia các lớp học theo đề án, làm quen ngoại ngữ. Khối nhà trẻ (dưới 36 tháng), học phí sẽ thấp hơn nhưng trường chưa đưa ra mức cụ thể.

"Đa số phụ huynh và các bên không đồng ý. Trường chỉ khảo sát để báo cáo về quận. Đến nay, chúng tôi cũng chưa biết trường có thực hiện mô hình này hay không và lộ trình ra sao", bà Loan nói.

Cụ thể, trong 236 phụ huynh tham gia khảo sát, chỉ 16 người đồng ý. Với 78 cán bộ ở các ban ngành của quận 5, cũng chỉ 5 người ủng hộ. Về phía giáo viên, 21/26 người đồng ý, còn lại nói sẽ nghỉ việc nếu trường tự chủ vì lo thu nhập không ổn định khi ngân sách bị cắt.

Trường Mầm non Vàng Anh, quận 5. Ảnh: Website nhà trường

Một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết tự chủ tài chính 100% nghĩa là trường không còn nhận ngân sách nhà nước, tự thu - chi trên nguyên tắc thu đủ bù chi. UBND các quận, huyện sẽ quyết định đơn vị thực hiện mô hình này.

Tuy nhiên, vị này cho rằng nên có lộ trình từng bước, có thể tăng 20% học phí qua mỗi năm thay vì tự chủ hoàn toàn ngay, tránh gây sốc cho phụ huynh.

"Với mức học phí tăng đột ngột như vậy, nếu là phụ huynh tôi cũng không đồng ý", vị này nói.

Mầm non Vàng Anh là trường công lập, có hơn 400 trẻ, phần lớn ở độ tuổi mẫu giáo. Trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập từ năm 2016. Tổng các khoản thu với trẻ mẫu giáo khoảng 3,7 triệu đồng mỗi tháng và 2 triệu đồng với khối nhà trẻ.

TP HCM có hơn 1.300 trường mầm non, trong đó 467 trường công lập. Mầm non Nam Sài Gòn, quận 7, hiện là trường duy nhất tự chủ tài chính 100%. Chi phí hàng tháng của mỗi trẻ khoảng 4,7 triệu đồng. Còn thông thường, các trường mầm non thu trên dưới 1,5 triệu đồng mỗi tháng, gồm 120.000-300.000 đồng học phí.

Lệ Nguyễn