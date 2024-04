Trường mầm non công lập lý giải học phí gần 8 triệu đồng

TP HCMHọc phí lên tới 8 triệu đồng mỗi tháng là do trường Mầm non Vàng Anh định dạy chương trình quốc tế, tăng tiết tiếng Anh, thể dục..., trong khi không nhận ngân sách.

Cách đây vài ngày, thông tin trường Mầm non Vàng Anh, quận 5, lấy ý kiến phụ huynh về học phí năm học tới với mức 7,87 triệu đồng, gây xôn xao. Mức này tăng hơn gấp đôi so với hiện tại (3,7 triệu đồng), cũng là mức học phí công lập cao nhất cả nước ở bậc mầm non.

Ngày 22/4, trả lời VnExpress, bà Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng trường Mầm non Vàng Anh, cho biết trường được quận 5 chọn là đơn vị thực hiện mô hình tự chủ tài chính 100%.

Bà giải thích mức phí gần 8 triệu đồng mỗi tháng cho trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi) đã bao gồm học phí và các khoản khác. Trường đưa ra mức này theo nguyên tắc thu đủ bù chi vì không nhận ngân sách nhà nước. Khối nhà trẻ (dưới 36 tháng), học phí sẽ thấp hơn nhưng trường chưa đưa ra mức cụ thể.

Trên địa bàn TP HCM, Mầm non Nam Sài Gòn, quận 7, là trường công duy nhất ở bậc học này tự chủ tài chính 100%. Chi phí hàng tháng của mỗi trẻ khoảng 4,7 triệu đồng, bằng khoảng 60% mức dự kiến của của trường Mầm non Vàng Anh.

Sự chênh lệch này, theo bà Loan là do khi tự chủ tài chính, trường phải tự trả mọi chi phí, kể cả lương giáo viên. Các khoản này ở mỗi trường sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng trẻ, thâm niên công tác của giáo viên và hoạt động giáo dục.

Tiết học STEAM của trẻ tại trường Mầm non Vàng Anh, sáng 22/4. Ảnh: Lệ Nguyễn

Bà Loan ví dụ, khi tự chủ tài chính, trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ học tập, lắp camera ở từng lớp, tổ chức phòng tư vấn tâm lý cho trẻ. Ngoài chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường dự kiến vận dụng thêm mô hình Montessori hoặc Regio Emilia (phương pháp giáo dục trẻ mầm non nổi tiếng trên thế giới).

Trường sẽ nhận trông trẻ đến 17h hoặc ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật theo nhu cầu phụ huynh thay vì 16h như hiện tại.

Bên cạnh đó, số buổi học làm quen tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ sẽ được tăng từ 2 lên 3 tiết mỗi tuần. Các tiết STEAM (kết hợp khoa học, công nghệ và nghệ thuật) cũng được tăng cường thay vì dừng ở mức độ làm quen như hiện tại. Ngoài ra, trẻ còn được học thể dục 10 môn phối hợp, yoga, vẽ sáng tạo.

"Các hoạt động, chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao", bà Loan nói.

Tuy nhiên, qua khảo sát 236 phụ huynh, chỉ 16 người đồng ý. Với 78 cán bộ ở các ban ngành của quận 5, cũng chỉ 5 người ủng hộ. Về phía giáo viên, 21/26 người đồng ý, còn lại nói sẽ nghỉ việc nếu trường tự chủ vì lo thu nhập không ổn định khi ngân sách bị cắt.

Bà Loan cho hay trường báo cáo kết quả, quyết định thuộc về UBND quận 5.

Giờ học thể dục 10 môn phối hợp ở trường Mầm non Vàng Anh, sáng 22/4. Ảnh: Lệ Nguyễn

Mầm non Vàng Anh là trường công lập, có hơn 400 trẻ, phần lớn ở tuổi mẫu giáo, với gần 60 giáo viên, nhân viên. Trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập từ năm 2016, hiện thu 3,7 triệu đồng mỗi tháng với trẻ mẫu giáo, hai triệu đồng với khối nhà trẻ.

TP HCM có hơn 1.300 trường mầm non, trong đó 467 trường công lập. Chi phí ở các trường công lập dao động 1,5-4 triệu đồng mỗi tháng, gồm 120.000-300.000 đồng học phí.

Lệ Nguyễn