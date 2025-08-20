'Xem lại năng lực hiệu trưởng nếu nhà vệ sinh của trường bẩn'

Nhà vệ sinh bẩn, học sinh không dám dùng thì hiệu trưởng bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ, cần xem lại năng lực, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở, nêu quan điểm trên tại hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới ở khối giáo dục phổ thông, ngày 20/8.

Theo ông, năm học 2025-2026 rất đặc biệt bởi thành phố sau sáp nhập có hơn 2,5 triệu học sinh và hơn 3.500 trường, quy mô lớn nhất cả nước.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ông Hiếu nhấn mạnh hai điều quan trọng là cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Giám đốc Sở dẫn ví dụ ngay ở phường Cầu Ông Lãnh, thuộc trung tâm thành phố, nhưng gần khai giảng vẫn còn 3 trường ngổn ngang vật liệu, công trình sửa chữa.

"Điều này không chấp nhận được. Tôi đã làm việc và phường hứa sẽ đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. Nếu không kịp thì trường cần sắp xếp cho gọn gàng, khắc phục tạm thời để có không gian tổ chức lễ khai giảng cho học sinh", ông cho hay. Từ đó, người đứng đầu ngành giáo dục thành phố yêu cầu các trường phải rà soát các điều kiện an toàn, sửa chữa gấp những nơi "long ốc, vách nứt, vôi bong, đặc biệt là nhà vệ sinh".

"Nhà vệ sinh mà học trò không dám vào thì hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra chuyện đó thì hiệu trưởng nên xem lại năng lực và trách nhiệm của mình. Cả trường mà không làm được nhà vệ sinh thì hết sức bất ổn", ông nói.

Theo ông Hiếu, Thành ủy rất quan tâm vấn đề này, đề nghị lập một tổ giám sát có đại diện phụ huynh để theo dõi. Nhiều hiệu trưởng kêu ca không có kinh phí thực hiện nhưng ông cho rằng cán bộ quản lý cần trách nhiệm và linh động, có thể kêu gọi mạnh thường quân hoặc sự đóng góp của phụ huynh.

"Các trường học ở TP HCM vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng bây giờ không phải là thời điểm để than trách, kể khổ mà cần tập trung tìm hướng giải quyết", ông Hiếu nhìn nhận. "Những điều này rất nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục".

Ông Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết và triển khai năm học mới của khối phổ thông, sáng 20/8. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ngoài ra, ông Hiếu đề nghị tổ chức lấy phụ huynh, chuyên gia, nhà khoa học về việc cấm học sinh dùng điện thoại trong nhà trường. Khi các em cần liên lạc với gia đình, nhà trường phải hỗ trợ miễn phí. Giáo viên sẽ thông báo trước những tiết nào được phép sử dụng điện thoại như một công cụ học tập.

"Chúng ta xây dựng trường học hạnh phúc mà đến giờ ra chơi mỗi em mỗi góc, chăm chăm vào điện thoại thì không ổn. Thói quen sử dụng điện thoại cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sự kết nối, tương tác với gia đình, thầy cô, bạn bè", ông nói.

Cùng đó, ông Hiếu nhấn mạnh nhà trường chỉ được thu những khoản được quy định, không để xảy ra lạm thu.

"Khoản nào không quy định thì không được thu. Còn khoản nào thu hộ, chi hộ thì nói rõ như đồng phục, phù hiệu. Tôi nhắc lại không có chuyện đồng phục cả balo, giày dép, bút vở gây khó khăn cho học sinh".

Về thực hiện dạy học ngày 2 buổi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Hiếu đề nghị những tiết ở buổi hai mà dùng cơ sở vật chất, giáo viên của trường thì không được thu tiền.

"Học sinh nào có nhu cầu học thêm các môn văn hóa để ôn thi tốt nghiệp thì phải hỗ trợ cho các em đăng ký học. Nếu sắp xếp giáo viên dạy vượt tiết định mức thì dùng ngân sách trả tiền phụ trội cho họ", Giám đốc Sở cho hay.

Lệ Nguyễn