Trường học TP HCM đồng loạt lùi giờ học buổi sáng

Các trường phổ thông đồng loạt lùi giờ vào lớp buổi sáng sau yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đa số áp dụng từ 7/11.

Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) hôm qua gửi thông báo cho học sinh, phụ huynh về việc bắt đầu tiết một lúc 7h15, muộn hơn 15 phút so với trước và tan học buổi sáng lúc 11h29. Khung giờ mới được trường áp dụng từ đầu tuần tới (7/11).

Điều chỉnh của trường Nguyễn Du nhằm thực hiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo: giờ học buổi sáng sớm nhất của trẻ mầm non, học sinh tiểu học là 7h30, THCS 7h15 và THPT 7h. Dù Sở cho phép các trường được chủ động thiết kế, xây dựng giờ vào học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và tình hình giao thông, hầu hết trường áp dụng mốc sớm nhất mà Sở quy định.

Học sinh trường Tiểu học Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM) đến trường, ngày 20/10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng trong ngày 2/11, ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình (quận 4) đã họp hội đồng trường, thống nhất áp dụng giờ vào học 7h30, nghỉ trưa lúc 10h35 từ đầu tuần tới.

Hiệu trưởng Lê Ngọc Phong đánh giá thời gian lùi 15 phút so với trước không đáng kể nên công tác quản lý không bị ảnh hưởng nhiều, học sinh vẫn đủ thời gian ăn bán trú tại trường hoặc về nhà nghỉ ngơi.

Tại quận Bình Tân, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Ngô Văn Tuyên cho biết trước khi Sở có yêu cầu, các trường tiểu học trong quận đã áp dụng giờ vào học 7h30 nên không cần điều chỉnh. Với bậc THCS, các trường đồng loạt lùi 15 phút, từ 7h xuống 7h15, không trường nào vào học muộn hơn mốc này.

Riêng bậc mầm non, do đặc thù không học theo tiết hay thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, giờ vào học thoải mái hơn, do các trường chủ động hoàn toàn. "Chúng tôi cũng thực hiện kế hoạch mới từ tuần sau", ông Tuyên nói, cho biết điều chỉnh này được phụ huynh ủng hộ.

Từ 24/10, nhiều trường tiểu học ở quận 12 như Nguyễn Văn Thệ, Nguyễn Thị Định, Võ Thị Thừa, Nguyễn Khuyến, Võ Thuận Kiều cũng lùi 15-30 phút giờ vào học buổi sáng. Sau khi có yêu cầu từ Sở, các trường khác trong quận cũng đồng loạt điều chỉnh.

Trước đó, đa số trường phổ thông tại TP HCM vào học lúc 7h-7h30. Tùy quy định từng trường, học sinh có mặt trước thời điểm này 5-15 phút. Để kịp giờ, nhiều em phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Việc này khiến phụ huynh và nhiều chuyên gia lo ngại có thể ảnh hưởng sức khỏe của học sinh khi các em không được ngủ đủ giấc.

Sau khi ghi nhận phản ánh và nguyện vọng của nhiều phụ huynh, ngày 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã đưa ra quy định về thời gian sớm nhất bắt đầu giờ học buổi sáng, yêu cầu các trường rà soát và điều chỉnh nếu sớm hơn mốc này.

Chánh văn phòng Hồ Tấn Minh cho biết Sở cũng yêu cầu các trường phải mở cửa đón học sinh từ 6h30, tạo điều kiện cho những phụ huynh cần đưa con đến trường sớm để đi làm; đồng thời khuyến cáo những trường nằm trên một đoạn, cung đường cần bàn bạc để đưa ra thời gian vào học, ra về lệch nhau, tránh làm ùn tắc giao thông cục bộ.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/10, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng quyết định lùi giờ học sáng của TP HCM theo ý kiến 93% phụ huynh là hợp lý. "Nếu cái gì chưa hợp lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, kết quả học tập của học sinh, gây khó khăn cho giờ đi lại, làm việc của cha mẹ thì nhất thiết phải điều chỉnh", ông Sơn nói.

Thanh Hằng