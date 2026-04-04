Trường học phải công khai đơn vị cung cấp thực phẩm

Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu tất cả trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng.

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết yêu cầu nêu trên được đưa ra sau khi Công an Hà Nội phát hiện đường dây giết mổ và tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn. Trong chuỗi này, công ty Cường Phát là đầu mối tiêu thụ và phân phối, cung cấp thịt cho một số trường học ở Hà Nội.

Danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ công ty Cường Phát hiện chưa được công bố.

Ông Minh cho hay việc công khai tất cả đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm cho trường học để phụ huynh, người dân và cơ quan chức năng giám sát, kịp thời phát hiện đơn vị vi phạm.

Đồng thời, các trường học sớm kiểm tra tất cả hợp đồng liên quan đến đơn vị tổ chức bữa ăn cho học sinh, nếu phát hiện vi phạm cần chấm dứt hợp đồng ngay và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.

Từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 3.600 con lợn nhiễm bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt, đã được đưa ra thị trường qua các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho một doanh nghiệp thực phẩm vào trường học. Vụ án liên quan nhiều cán bộ thú y bị khởi tố do bỏ qua quy trình kiểm soát, hình thành chuỗi khép kín từ thu gom, giết mổ đến phân phối.

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) là bệnh truyền nhiễm chỉ xảy ra ở lợn, bao gồm lợn nhà và lợn rừng. Virus gây bệnh (ASFV) có khả năng lây lan cực nhanh và gây tỷ lệ tử vong gần như 100% ở lợn bị nhiễm.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết virus tả lợn châu Phi tồn tại lâu trong môi trường và dễ lây lan qua hô hấp lẫn tiêu hóa giữa các con lợn. Người tiếp xúc với chuồng trại, xe vận chuyển hoặc thực phẩm từ lợn bệnh có thể phát tán virus.

Người nuôi thường khó phát hiện lợn nhiễm bệnh sớm, dễ khiến dịch lây sang cả đàn. Lợn mắc tả còn dễ nhiễm thêm các bệnh khác như tai xanh, cúm, thương hàn... Dù đã nấu chín, độc tố vẫn còn lại trong thịt. Khi ăn phải, người dùng có thể bị tiêu chảy, nôn, thậm chí sốc nhiễm trùng máu, có thể tử vong.

Mặt khác, thịt lợn ốm, chết có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn, ký sinh trùng khác (như giun sán, khuẩn Salmonella, E.coli) gây ngộ độc hoặc các bệnh tiêu hóa nguy hiểm cho người. Nhận biết thịt lợn thật sự sạch phải xem xét toàn bộ chuỗi cung ứng, khâu nào bị bỏ qua thì nguy cơ nhiễm bệnh rất cao.

Vũ Tuân