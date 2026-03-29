Lò mổ câu kết cán bộ kiểm dịch tiêu thụ 3.600 con lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hà NộiLò mổ của Nguyễn Thị Hiền bị cáo buộc câu kết các cán bộ kiểm dịch để tiêu thụ 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương 300 tấn, bán ra chợ dân sinh, trường học ở Hà Nội

Ngày 25/3, Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, chủ lò mổ tại xã Nam Phù, Hà Nội vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy về an toàn thực phẩm. Cùng tội danh là bị can Đỗ Văn Thanh, trú tỉnh, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Thành Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong vụ án này, 3 cán bộ Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Ngọc Anh, 52 tuổi, Trạm trưởng Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ và 2 cán bộ dưới quyền Nguyễn Phong Nam, 43 tuổi và Nguyễn Thị Phương Lan 42 tuổi.

Vũ Kim Tuấn, 53 tuổi, cán bộ Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nộikiểm tra hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ của Hiền trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Đây là điểm cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố.

Đoàn đã phát hiện Hiền giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Việc này cấu kết chặt chẽ, "hình thành đường dây khép kín" từ khâu thu gom lợn bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung đến đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Bên trong lò mổ của Hiền tại Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Ảnh: Công an Hà Nội

Họđã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dịch tả lợn châu Phi có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi, lây lan nhanh, tỷ lệ chết gần như 100% với lợn nhiễm bệnh. Bệnh không lây sang người nhưng người là một tác nhân phát tán bệnh.