Trường học miền Trung xoay xở sau bão

Gần một tháng sau bão lũ, 235 học sinh Trường Tiểu học Hưng Lợi (Nghệ An) vẫn phải học trong khối nhà tốc mái, 7 phòng khác bị niêm phong vì sập, mất an toàn.

Tại trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành), khối nhà hai tầng dù còn trần nhưng 10 phòng học vẫn thấm dột, lõm bõm nước khi mưa. Học sinh phải ngồi dồn vào chỗ khô, giáo viên thỉnh thoảng lại dùng chổi quét nước.

Nghiêm trọng hơn, dãy nhà cấp 4 gồm 7 phòng đã bị rào lưới, cấm học sinh đến gần. Trong đó, 3 phòng đã sập, 4 phòng còn lại cũng trong nguy cơ mất an toàn. Đây vốn là các phòng chức năng (âm nhạc, mỹ thuật, tin học) và hai lớp học.

Dãy phòng học của trường Tiểu học Hưng Lợi bị phong tỏa sau khi một phần sập sau bão. Ảnh: Anh Minh

Không thể để học sinh nghỉ học, nhà trường phải bố trí một lớp học trong thư viện, một lớp ở văn phòng. Giáo viên cũng phải "di cư", ngồi họp hoặc soạn giáo án tạm ở phòng y tế.

"Dãy nhà hai tầng xây 21 năm, dãy cấp 4 gần 30 năm, giờ đổ, nghiêng không thể sửa chữa", cô Trần Thị Oanh, hiệu trưởng, cho biết. Theo cô Oanh, chương trình mới yêu cầu nhiều thiết bị, nhưng trường hư hỏng nặng, hiện phải đi mượn tivi để giảng dạy.

Tình trạng tương tự xảy ra ở nhiều địa phương. Tại xã biên giới Bát Mọt (Thanh Hóa), điểm khu Vịn của Trường Mầm non Bát Mọt bị tốc mái hoàn toàn hai phòng học, trần nhà đổ sập. Nhà trường phải dồn 45 em sang hai căn phòng cũ, chật hẹp, vốn đã bỏ trống từ lâu.

"Phòng học tạm chỉ đủ chỗ ngồi, khó tổ chức vui chơi hay ăn bán trú. Đồ dùng hỏng gần hết vì mưa bão, các em cũng kém hứng thú học tập", cô Hà Thị Bào, hiệu trưởng, nói.

Phòng học tại Trường Mầm non Bát Mọt chờ được thay mái để đón học sinh trở lại. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại Hà Tĩnh, Trường Mầm non Kỳ Thịnh 1 (xã Vũng Áng) có 588 học sinh, cả 3 điểm trường đều bị ảnh hưởng. Thiệt hại nặng nhất là điểm Đông Phong: cổng và tường rào gãy đổ, dãy phòng hiệu bộ và phòng chức năng bị tốc mái, cửa kính vỡ.

Cô Lê Thị Thu Hà, hiệu trưởng, cho biết hiệu phó phải kê bàn làm việc ngoài hành lang. Do bếp ăn hư hỏng, trường phải mua nợ đồ dùng thiết yếu để sớm tổ chức lại bữa trưa bán trú. "Người dân cũng mất mát nhiều sau bão lũ nên trường chưa dám vận động phụ huynh đóng góp", cô Hà chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đợt thiên tai vừa qua khiến 45 trường bị ngập, 332 trường tốc mái, hư hỏng hơn 1.100 phòng học và nhiều thiết bị.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở, cho biết những hư hỏng nhẹ đã cơ bản khắc phục tạm thời. Với những cơ sở hỏng toàn bộ, kinh phí sửa chữa rất hạn chế. "Sở đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các cơ sở giáo dục", ông Hoàn nói.

Nhà hiệu bộ tại Trường Mầm non Kỳ Thịnh 1 bị tốc mái sau bão. Ảnh: Ngọc Anh

Để chung tay hỗ trợ ngành giáo dục, Quỹ Hy vọng (báo VnExpress) đang thực hiện chiến dịch Cùng đồng bào vượt lũ. Vừa qua, Quỹ đã triển khai đợt hỗ trợ đầu tiên cho 15 trường học ở Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Đợt tiếp theo Quỹ sẽ triển khai tại Thái Nguyên, Lạng Sơn và tiếp tục mở rộng khảo sát.

Vy An - Đức Hùng