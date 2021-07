Trường học in 3D trong 18 giờ

Ngôi trường đầu tiên trên thế giới in bằng công nghệ 3D giúp giải quyết bài toán thiếu trường học ở Malawi.

Trường học in 3D do công ty 14Trees xây dựng. Ảnh: CDC Group.

Trường học in 3D đầu tiên trên thế giới tại quận Salima, Malawi, bắt đầu đón những học sinh đầu tiên tới nghe giảng cuối tháng trước, New Atlas hôm 6/7 đưa tin. Ngôi trường được xây bởi 14Trees - liên doanh giữa tập đoàn CDC (Anh) và công ty xây dựng đa quốc gia LafargeHolcim. Công trình này đã chính thức được chuyển giao cho chính quyền làng Kalonga tại khu Yambe, quận Salima.

Để xây trường học in 3D, nhóm công nhân dùng một máy in lớn xây tường rồi hoàn thiện cửa sổ, cửa ra vào, mái lợp và những chi tiết khác. Các bức tường được in chỉ trong 18 giờ, trong khi phương pháp truyền thống cần tới nhiều ngày. Điều này cho thấy tiềm năng của việc xây trường học in 3D ở các nước đang phát triển.

In 3D giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xây dựng và giảm 50% tác hại của việc xây các tòa nhà mới đến môi trường, theo tập đoàn CDC. 14Trees bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động ở châu Phi từ cuối năm ngoái. Công ty này cũng vừa hoàn thành ngôi nhà giá rẻ in 3D đầu tiên ở châu Phi, với các bức tường được tạo nên chỉ trong 12 giờ.

Phòng học của ngôi trường in 3D ở Malawi. Ảnh: CDC Group.

Malawi không chỉ thiếu nhà ở mà còn cần bổ sung nhiều trường học. UNICEF ước tính cần tới 70 năm để xây dựng 36.000 phòng học mà nước này đang thiếu. Nhờ công nghệ in 3D, 14Trees tin rằng vấn đề này có thể được giải quyết trong vòng 10 năm.

"Trước đây, chúng tôi có 12 trường học ở Yambe. Với công trình in 3D mới, con số này giờ là 13. Để tăng khả năng cung cấp chương trình giáo dục cho trẻ em, chúng tôi cần thêm 4 trường tiểu học ở Yambe, nhưng cần tới khoảng 50 trường ở quận Salima để đáp ứng nhu cầu", Juliana Kuphanga Chikandila, cố vấn giáo dục tiểu học tại Malawi, cho biết.

"Tôi rất ấn tượng với công trình mới - độ bền và thiết kế của nó cung cấp cho học sinh không gian và cơ sở vật chất mà trước kia các em không có. Giờ đây việc dạy và học có thể diễn ra cả ở trong lẫn ngoài phòng học", Chikandila nói thêm.

Sau khi hoàn thành ngôi trường in 3D đầu tiên trên thế giới ở Malawi, 14Trees sẽ tiếp tục phát triển các dự án khác ở Kenya và Zimbabwe. Tại Madagasca, một dự án in 3D trường học khác cũng sẽ được thực hiện trong năm nay.

Thu Thảo (Theo New Atlas)