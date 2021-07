Cầu co duỗi in 3D đầu tiên ra mắt ở Thượng Hải

Trung Quốc muốn đẩy mạnh công nghệ in 3D trong lĩnh vực xây dựng với việc tạo ra cây cầu co duỗi đầu tiên bằng kỹ thuật này.

Cầu in 3D có thể co duỗi ở Thượng Hải. Ảnh: Yu Xi/Global Times.

Cầu dài 9 m, rộng 1,5 m và cao 1,1 m, nhưng chỉ nặng 850 kg. Nó được đặt tại công viên đổi mới Wisdom Bay ở Thượng Hải, một trong những trung tâm khoa học sáng tạo hàng đầu Trung Quốc với hơn 300 công ty toàn cầu tham gia vào lĩnh vực in 3D, sản xuất vi mô thông minh, thực tế ảo và robot trí tuệ nhân tạo.

Theo Global Times, cây cầu mới được cấu thành từ 9 khúc. Dọc hai bên có tổng cộng 36 tấm hình tam giác in bằng công nghệ 3D, với thiết kế giống như những gợn sóng tỏa ra ngoài.

Chỉ mất ba ngày để máy tích hợp sản xuất hoàn thành việc in 36 tấm. Chúng được làm từ polyester cacbonat, loại vật liệu composite thân thiện với môi trường do một công ty Đức cung cấp.

Nhà thiết kế cho biết người vận hành có thể thu gọn hoặc mở rộng cây cầu qua bluetooth trong vòng một phút và nó có thể chứa tối đa 20 người cùng một lúc, với hệ thống cảnh báo trọng lực tự động.

Do nằm trên một hồ bơi đang được xây dựng ở Wisdom Bay, dự kiến mở cửa vào cuối tháng 7, cầu co duỗi in 3D cũng sẽ chính thức mở cửa cho công chúng vào thời điểm đó, một nhân viên nói với Global Times hôm thứ Hai.

Đoàn Dương (Theo CNS)