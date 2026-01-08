Trường Giang, Nhã Phương thích cuộc sống đông con

Đầu năm, Trường Giang dẫn Nhã Phương đi chùa cầu bình an tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Cô đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, sức khỏe ổn định, dự kiến sinh trước Tết Nguyên đán.
Khi tổng kết năm 2025, Trường Giang cho biết niềm tự hào lớn nhất là gia đình bình yên, các con khỏe mạnh. "Với tôi, hạnh phúc rất đơn giản, là tiếng cười trong trẻo của con hay cái nắm tay thật chặt của bạn đời", anh nói.
Họ kỷ niệm bảy năm ngày cưới hồi tháng 9/2025, đồng thời thông báo Nhã Phương mang thai con thứ ba, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. Với cặp sao, con cái là tài sản lớn nhất, muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho các bé.
Nhã Phương cho biết ông xã muốn đông con vì thích không khí gia đình đầy tiếng cười đùa. Anh sinh ra trong gia đình đông anh em ở Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) nên cảm nhận được sự gắn kết. Khi quyết định lập gia đình, Nhã Phương sẵn sàng cho việc trở thành "mẹ bỉm sữa". Sau sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2018, họ lên kế hoạch để có bé thứ hai - Hope - sau bốn năm.
Gia đình Trường Giang trong ngày đầy tháng con trai Hope năm 2023.
Trải qua hai lần sinh nở, Nhã Phương nói từng đối mặt nhiều vấn đề như bị nghén nặng, nám da, tăng cân, thay đổi nội tiết tố nhưng cô đều vượt qua nên không còn cảm giác lo sợ. Phần khác, người đẹp đặt niềm tin vào ông xã và cuộc hôn nhân nên có tâm lý thoải mái.
Thời gian đầu, cặp sao hạn chế chia sẻ hình ảnh riêng tư của gia đình với công chúng. Khi con gái Destiny tròn bốn tuổi, họ mới đăng tải rõ gương mặt bé. Với Hope, cặp sao chủ động công bố mọi khoảnh khắc của con với công chúng.
Bé Hope tại tiệc sinh nhật hai tuổi hồi tháng 10/2025.
Trường Giang, Nhã Phương có nhà vườn ở Đồng Nai, Lâm Đồng. Họ thường dẫn các con đi dã ngoại, khám phá thiên nhiên vào cuối tuần hoặc dịp lễ.
Vợ chồng Trường Giang đưa hai con đi làm thiện nguyện hồi Trung thu 2025 tại quê nhà miền Trung. Qua hoạt động, họ muốn dạy các bé cách yêu thương, biết chia sẻ với người gặp khó khăn.
Trường Giang được vợ và nhiều đồng nghiệp khen đảm đang. Lúc Nhã Phương mang bầu, anh vào bếp nấu các món ngon để cô tẩm bổ. Trong quá trình nuôi dạy con, Trường Giang thường bên cạnh uốn nắn, dạy dỗ con điều nhỏ nhặt, nhất là tính cách tự lập.
Theo Nhã Phương, ông xã thường về nhà ngay sau khi kết thúc công việc. Còn cô cũng chọn lọc dự án để tham gia, không xa các bé nhiều ngày.
Con gái Trường Giang quấn quýt bố. Bé sớm bộc lộ sở thích nghệ thuật, được bố mẹ cho học catwalk tại trung tâm.
Nhã Phương, Trường Giang bên con gái trong một chuyến du lịch.
Khi ở cạnh con, Trường Giang cảm nhận bình yên và có nhiều động lực làm việc. Diễn viên đặt mục tiêu vững vàng kinh tế để các bé có cuộc sống đủ đầy.
Trong cuộc trò chuyện cùng khán giả, Nhã Phương nói nếu có duyên, cô sẵn sàng có con thứ tư trong tương lai, thậm chí là sinh đôi. Cô không sợ chuyện sinh nở mà quan tâm nhất vấn đề trách nhiệm, bố mẹ phải đủ thời gian để lo cho các con trọn vẹn.
Theo cặp sao, hạnh phúc gia đình được xây dựng dựa trên nền tảng yêu thương, tôn trọng lẫn nhau.
Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.
Trường Giang, 43 tuổi, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết. Vào dịp Tết 2026, anh sẽ phát hành phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, đảm nhận vai trò nhà sản xuất, đạo diễn kiêm diễn viên chính.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp