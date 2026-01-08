Trường Giang, Nhã Phương thích cuộc sống đông con

Đầu năm, Trường Giang dẫn Nhã Phương đi chùa cầu bình an tại núi Bà Đen, Tây Ninh. Cô đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, sức khỏe ổn định, dự kiến sinh trước Tết Nguyên đán.

Khi tổng kết năm 2025, Trường Giang cho biết niềm tự hào lớn nhất là gia đình bình yên, các con khỏe mạnh. "Với tôi, hạnh phúc rất đơn giản, là tiếng cười trong trẻo của con hay cái nắm tay thật chặt của bạn đời", anh nói.