Trường Giang đối đầu Trấn Thành mùa phim Tết 2026

Diễn viên Trường Giang trở lại điện ảnh với phim "Nhà ba tôi một phòng", đối đầu "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành dịp Tết Bính Ngọ.

Trưa 15/12, êkíp giới thiệu tạo hình Trường Giang trong phim do anh đóng chính kiêm đạo diễn, sản xuất. Nhân vật là một người cha miền Trung với làn da rám nắng, mái tóc muối tiêu, gợi nhớ hình ảnh Mười Khó - vai nổi tiếng của Trường Giang trên sân khấu.

Poster phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tác phẩm xoay quanh chủ đề mối quan hệ giữa cha và con gái, bên cạnh lát cắt về nghề làm mắm truyền thống ở miền Trung. Người con theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, song cha cô chỉ mong con nối nghiệp gia truyền - thứ ông xem là cả cuộc đời.

Tình cảm gia đình ngỡ êm ấm nhưng ẩn chứa nhiều mâu thuẫn. Người cha đề cao kỷ luật, quen chịu khổ, ít thể hiện cảm xúc, còn con gái ông thẳng thắn, độc lập, giàu tham vọng. Họ sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh loạt tình huống bi hài.

Đạo diễn cho biết ngoài các tình tiết gây cười, kịch bản xoáy sâu vào những bất đồng, khác biệt trong cách nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trường Giang sau 5 năm, kể từ phim 30 chưa phải Tết anh đóng chính cùng Mạc Văn Khoa.

Nhiều khán giả cho rằng phim rạp Tết 2026 kịch tính hơn khi có sự góp mặt của Trường Giang. Lần đầu, anh cùng Trấn Thành tham gia đường đua phòng vé, với tác phẩm cả hai đạo diễn kiêm sản xuất. Trước đó, Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - công bố dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương.

First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026 First-look "Thỏ ơi" - dự kiến ra rạp mùng Một Tết 2026. Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài phim của Trường Giang, Trấn Thành, phòng vé Tết Nguyên đán có sự tham gia của hai dự án. Mùi phở là một trong những ẩn số, đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào - đôi "tình nhân màn ảnh" trong Mai - đóng chính, xoay quanh câu chuyện về một người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Trường Giang (trái) và Trấn Thành là hai cây hài - MC nổi tiếng màn ảnh miền Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường Giang, 42 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết. Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 34 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó ba năm.

Trailer phim 'Siêu sao siêu ngố' "Siêu sao siêu ngố" - phim doanh thu hơn 100 tỷ đồng Trường Giang đóng chính năm 2018. Video: Đoàn phim cung cấp

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 38 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó. Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

Mai Nhật