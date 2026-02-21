Trường công đầu tiên ở Canada đóng cửa vì siết thị thực du học

CanadaDự kiến giảm hơn 55% lượng du học sinh, Viện Công nghệ và Thương mại Manitoba (MITT) phải đóng cửa.

Neil Cooke, Chủ tịch kiêm CEO của MITT, cuối tháng 1 gửi thư tới sinh viên, xác nhận trường sẽ ngừng hoạt động từ tháng 8 tới.

Ông cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ những điều chỉnh về chính sách với du học sinh của Canada, từ năm 2024, như áp trần tuyển sinh viên quốc tế, thắt chặt điều kiện cấp giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) và tăng tỷ lệ từ chối visa.

"Những thay đổi đã tạo ra sự không chắc chắn cho sinh viên và các cơ sở giáo dục, gửi đi thông điệp rằng sinh viên quốc tế không được coi trọng ở đây", trích thông báo của trường trên website. Vì thế, các tổ chức phải đối mặt với cú sốc về tài chính mà họ không thể lường trước hoặc ứng phó một cách hợp lý.

Theo CBC Radio Canada, doanh thu từ sinh viên quốc tế của MITT đã giảm gần 60%, từ 23,2 triệu còn 9,5 triệu CAD so với năm học 2024-2025.

Trường cho biết những sinh viên hiện tại sẽ được hoàn tất chương trình học, song chưa nêu chi tiết. Trước mắt, MITT sẽ hợp tác chuyển một số chương trình sang Cao đẳng Bách khoa Red River.

"Đây là lần đầu tiên một cao đẳng công lập tại Canada đóng cửa hoàn toàn, nhưng có lẽ đây không phải trường hợp cuối cùng", Ken Steele, chuyên gia về giáo dục đại học, nói.

Khuôn viên MITT. Ảnh: mycism

Ngoài MITT, nhiều trường đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Hội đồng quản trị Đại học Memorial ở Newfoundland đã bỏ phiếu bán cơ sở tại Harlow (Anh) cùng một số tài sản khác. Lý do là lượng sinh viên quốc tế giảm 23,5% vào mùa thu năm 2024.

Theo ông Steele, làn sóng siết visa đã khiến các cơ sở giáo dục đại học (cao đẳng, đại học) ở Canada thiệt hại khoảng 5,7 tỷ CAD (4,22 tỷ USD) doanh thu, kéo theo sự cắt giảm hơn 17.000 việc làm.

Ông Steele đề xuất tăng học phí với sinh viên trong nước để tăng nguồn thu cho các trường, đồng thời khuyến khích hợp tác thay vì cạnh tranh ngày càng gay gắt.

"Việc sáp nhập các trường quy mô nhỏ là hướng đi hợp lý", ông nói.

MITT cung cấp nhiều chương trình đào tạo kỹ năng, như giáo dục mầm non, hàn, mộc và an ninh mạng, cùng các chương trình tiếng Anh, các khóa học cho học sinh lớp 11, 12... Năm học trước, trường có hơn 4.600 sinh viên, hơn 40% là du học sinh.

Hơn 700.000 sinh viên quốc tế đang ở Canada, giảm khoảng 273.000 người so với cuối năm 2023 (27%) và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong năm nay. Chính phủ đặt giới hạn tiếp nhận 155.000 du học sinh mới, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Hồi giữa tháng, bà Lena Metlege Diab, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada, khẳng định Chính phủ phải hành động trước tình trạng một bộ phận sinh viên quốc tế chỉ coi việc học là "bàn đạp" để nhập cư.

Hải Yến (Theo The Pie News, CBC News, The Economic Times)