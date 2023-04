Trường công an cần thí sinh 'giỏi cả tự nhiên và xã hội'

Đề thi tuyển sinh vào khối trường công an kiểm tra kiến thức 8 môn học, buộc thí sinh phải am hiểu cả về khoa học tự nhiên và xã hội.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh Công an nhân dân chiều 5/4 ở trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết năm nay kỳ thi tuyển sinh tương tự năm ngoái.

Bài thi có hai mã đề CA1 và CA2, gồm cả trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm 70 câu, kiểm tra kiến thức 7 môn học gồm Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Với phần tự luận, thí sinh chọn mã đề CA1 sẽ thi Toán và CA2 thi Ngữ văn. Thời gian làm bài mỗi phần là 90 phút.

Ông Tuấn cho biết đề thi bao gồm cả tự nhiên và xã hội bởi "người chiến sĩ công an nhân dân chỉ có kiến thức ở một trong hai lĩnh vực đó là không đủ". Ông lấy ví dụ công an đến hiện trường một vụ án mạng hay cháy nổ, nếu không có kiến thức, tư duy về khoa học tự nhiên, sẽ không thể bảo vệ được hiện trường, hoặc không biết cách tìm ra chất gây cháy, nguyên nhân đến từ tự nhiên hay do con người.

Ngược lại, nếu không có tư duy xã hội, các chiến sĩ công an khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi đi giúp người dân, đặc biệt ở những vùng khó khăn, các chiến sĩ phải giao tiếp tốt, am hiểu phong tục tập quán để trò chuyện hay thuyết phục họ.

Không chỉ bài thi tuyển sinh của Bộ Công an, bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng kiểm tra kiến thức cả về khoa học tự nhiên và xã hội. Trong khi đó, bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội có phần Đọc hiểu dù đào tạo thiên về khối ngành kỹ thuật.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, chia sẻ về kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào các trường Công an tại trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, chiều 5/4. Ảnh: Dương Tâm

Bài thi tuyển sinh vào các trường công an có cả trắc nghiệm và tự luận, theo ông Tuấn nhằm tránh trường hợp thí sinh có học lực kém nhưng vẫn đạt điểm cao, từng xuất hiện ở kỳ thi THPT quốc gia những năm trước. Ngoài ra, bài thi tự luận giúp đánh giá khả năng tư duy, luận giải, viết lách, giải quyết vấn đề của thí sinh.

"Trong quá trình làm việc, khi đến hiện trường, các chiến sĩ phải ghi chép, mô tả được tất cả tình huống, hoặc phải biết cách hỏi để có được thông tin phục vụ quá trình điều tra", ông Tuấn ví dụ.

Lãnh đạo Cục Đào tạo thông tin thêm 80% kiến thức đưa vào đề thi tuyển sinh của Bộ Công an ở lớp 12, còn lại ở lớp 10 và 11. Vì vậy, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong chương trình phổ thông, không cần đến các lò luyện.

"Các em chỉ cần ôn luyện các dạng thức tương tự đề thi tham khảo Bộ Công an đã công bố năm ngoái", ông Tuấn nhấn mạnh. Có thể trong tháng 4, Bộ Công an sẽ công bố đề tham khảo năm nay để thí sinh có thêm cơ sở ôn tập.

Dự kiến, kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào 8 công an diễn ra vào ngày 2-3/7. Điểm thi được kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 làm căn cứ xét tuyển.

Năm nay, tổng chỉ tiêu vào các trường công an là 2.000. Ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi riêng và thi tốt nghiệp THPT, các trường còn tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tương đương từ 7.5 IELTS trở lên.

Năm 2022, lần đầu Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng. Do áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Điểm trúng tuyển cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) tại tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 26,26 điểm. Trong số 2.050 chỉ tiêu đại học chính quy, hơn 97,8% số thí sinh nhập học.

Dương Tâm