Trương Châu Hữu Danh xin lỗi các tổ chức, cá nhân bị xâm phạm

Ngày 27/10, phiên xử Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã (36-41 tuổi) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân kết thúc phần tranh luận.

Bị cáo Trương Châu Hữu Danh tại toà, ngày 27/10. Ảnh: Cửu Long

Nói lời sau cùng, bị cáo Danh cho rằng mục đích ban đầu khi thành lập nhóm Báo Sạch và Fanpage Báo Sạch là để giải trí, phản biện xã hội và mong muốn được đóng góp, làm những điều tốt đẹp trên Facebook. Tuy nhiên, bị cáo có những bài viết được xác định là sai phạm, những bình luận tiêu cực quá nhiều, xoá không hết nên tự chịu trách nhiệm.

"Trong vụ án này, bị cáo là người viết nhiều bài nhất. Hôm nay, một lần nữa bị cáo nhận trách nhiệm chính và thành tâm xin lỗi những cá nhân, tổ chức mà bị cáo xâm phạm", Danh nói, đồng thời gửi lời xin lỗi người dân ở huyện Thới Lai vì đã tin tưởng mình nhưng đã không giúp gì được cho họ. Bị cáo cũng xin lỗi 4 đồng nghiệp vì chơi với mình mà vướng vào lao lý.

Cuối cùng, Danh mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi bản thân và đồng phạm có những hành vi phạm tội "nhưng xuất phát từ việc mong muốn những điều tốt đẹp". "Các bị cáo chống để xây chứ không phải chống phá", Danh nói.

Trương Châu Hữu Danh Bị cáo Trương Châu Hữu Danh nói lời sau cùng. Video: Cửu Long

Tương tự, bị cáo Bảo xin HĐXX xem xét lại những vi phạm, hậu quả của mình gây ra để có mức án "đủ răn đe nhưng cũng tạo điều kiện" để sớm về chăm sóc mẹ già, con thơ. "Bị giam 7 tháng qua, tôi nhìn nhận, ray rứt về những bài viết của mình. Với ước mơ hoàn toàn tốt đẹp nhưng đã đẩy bản thân vào vòng lao lý, khiến gia đình đau khổ", Bảo nói.

Bị cáo Giang cũng xin lỗi các cơ quan chức năng vì những thiếu sót, nhầm lẫn của mình và xin giảm nhẹ hình nhẹ. Còn bị cáo Nhã cho rằng việc truy tố mình theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự là quá nặng và "mong HĐXX xem xét".

Trước đó, đại diện VKS phát biểu quan điểm luận tội cho rằng hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, các tổ chức, cá nhân.

"Các bị cáo đã lợi dụng các trang mạng xã hội, tự do báo chí, tự do ngôn luận để viết nhiều bài xúc phạm đến nhiều cá nhân là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, địa phương... ", đại diện VKS nhận định và cho rằng việc truy tố Danh và đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Danh mức án 4-5 năm tù, Bảo và Giang 3-4 năm tù; Nhã, Thắng 2-3 năm tù; đồng thời đề nghị toà cấm các bị cáo hành nghề báo chí, tạp chí từ 4-5 năm.

Ngày mai, HĐXX tuyên án.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Cửu Long

Theo cáo buộc, tháng 8/2019, Danh cùng Bảo, Nhã, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng lập trang Fanpage Báo Sạch, Group Làm Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel đăng tải bài viết, video về các vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm.

Nhóm này đã viết và đăng nhiều bài về bức xúc của người dân liên quan đến Dự án Khu đô thị mới tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai; vụ án Hồ Duy Hải; tranh chấp đất tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, Đại học Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán (TP HCM)...

Cơ quan chức năng xác định các bài viết "đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực".

Cuối năm 2020 Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Lê Thế Thắng xóa Fanpage Báo Sạch nhưng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết của nhóm này, chuyển cho Công an TP Cần Thơ điều tra.

Nhã, Giang, Bảo lần lượt bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam sau đó. Riêng Thắng cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị đưa ra xét xử, Thắng có đơn xin vắng mặt.

