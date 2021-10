Facebooker Trương Châu Hữu Danh hầu toà

Cần ThơSau một năm bị bắt, Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, cùng 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về cáo buộc đăng nhiều bài viết sai sự thật, kích động, xuyên tạc...

Sáng 26/10, Danh cùng Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã (36-41 tuổi) bị TAND huyện Thới Lai xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 2-7 năm tù.

Riêng bị cáo Lê Thế Thắng được tại ngoại, có đơn xin xét xử vắng mặt.

Các bị cáo được đưa đến tòa sáng 26/10. Ảnh: Cửu Long

Tham gia bào chữa cho các bị cáo có 10 luật sư, trong đó 5 người bảo vệ Trương Châu Hữu Danh (một luật sư vắng mặt sáng nay). Luật sư của Nhã cũng có đơn xin vắng mặt.

Mở đầu phiên tòa, một số luật sư và bị cáo Nhã đề nghị hoãn xét xử vì "chưa thu thập, tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án". Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, phiên tòa đã hoãn một lần (ngày 12/10), lý do họ đưa ra đề nghị hoãn hôm nay là "không có căn cứ" nên yêu cầu tòa tiếp tục xét xử.

Sau ít phút hội ý, HĐXX tiếp tục làm việc.

Không đồng ý, luật sư của Danh cho rằng, bị cáo Nhã chưa tiếp cận được hồ sơ vụ án, đồng thời việc bị cáo Thắng vắng mặt là không đúng theo quy định và đề nghị áp giải người này đến tòa.

Đại diện VKS một lần nữa đề nghị tòa không chấp nhận quan điểm của luật sư, bởi cho rằng lời khai của bị Thắng trong hồ sơ vụ án không ảnh hưởng tới quyền lợi của các bị cáo khác. Hơn nữa, vì yếu tố dịch bệnh, điều kiện địa lý xa xôi và Thắng có đơn xin xét xử vắng mặt là phù hợp quy định, nên đề nghị phiên toà tiếp tục.

Sau khi hội ý lần 2, tòa quyết định xét xử.

Trương Châu Hữu Danh (hàng trên, bên phải) tại toà sáng 26/10. Ảnh: Cửu Long

Theo cáo trạng, tháng 8/2019, Danh cùng Bảo, Nhã, Giang, Thắng và Nguyễn Dân, Ngô Thị Oanh Phương lập trang Fanpage Báo Sạch, Group Làm Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel đăng tải bài viết, video về các vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm.

Do các thành viên trong nhóm mâu thuẫn về việc đăng một số bài viết nên ngày 18/9/2019, Phương và Dân (chưa đăng bài nào) rời nhóm. Trong 5 thành viên còn lại, Danh và Bảo giữ vai trò quản trị viên; Nhã, Giang và Thắng là biên tập viên...

Nhóm này đã viết và đăng nhiều bài về vụ án Hồ Duy Hải, tranh chấp đất tại Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, Đại học Tôn Đức Thắng, cưỡng chế tại Gia Trang Quán (TP HCM)...

Tháng 3/2020, Danh đến gặp một số người dân ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai (Cần Thơ) bức xúc vì bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư. Danh giới thiệu là nhà báo, đến thu thập thông tin viết bài, bảo vệ quyền lợi của người dân. Anh ta đã viết 32 bài và thực hiện 29 video, đăng trên các kênh của mình.

Cơ quan điều tra xác định, Danh có động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Nhiều bài viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân "đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động báo sạch nhưng thực chất là tiêu cực"...

Cuối năm 2020 Danh bị bắt, các thành viên còn lại tự động rời khỏi nhóm. Lê Thế Thắng xóa Fanpage Báo Sạch nhưng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã trích xuất, lưu giữ được 47 bài viết của nhóm này, chuyển cho Công an TP Cần Thơ điều tra.

Hồi cuối tháng 4, Nhã, Giang và Bảo bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam. Một tháng sau, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố các bị can. VKSND TP Cần Thơ sau đó đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra lần hai, đầu tháng 7, Công an TP Cần Thơ khởi tố thêm Lê Thế Thắng, cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can được cho là thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Dự kiến chiều nay tòa tuyên án.

