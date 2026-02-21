Trương Bá Chi cho nhân viên nghỉ Tết một tháng

Diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi để các nhân viên công ty của cô nghỉ Tết một tháng, nhận đủ lương.

Theo Oriental Daily, ngoài tiền lương tháng, thưởng, dịp năm mới âm lịch 2026, Trương Bá Chi tự nguyện không nhận show, ngừng công việc, để tất cả thành viên ở công ty nghỉ ngơi hoặc về quê, du lịch.

Một nguồn tin cho biết Bá Chi dùng hành động thay cho lời cảm ơn sự tận tụy của cộng sự còn các nhân viên cảm thấy có đủ thời gian làm những việc yêu thích mà không cần lo nghĩ, áy náy vì lịch trình, sự kiện.

Trương Bá Chi thành lập công ty hơn 10 năm, hoạt động lĩnh vực giải trí như sản xuất âm nhạc, đầu tư phim ảnh, các công việc hậu kỳ, livestream.

Diễn viên Trương Bá Chi, 46 tuổi. Ảnh: On

Diễn viên hiện ở Australia thăm con trai lớn - Tạ Chấn Hiên (Lucas) - học đại học. Bá Chi sắp xếp nơi ăn chốn ở cho con, thăm trường chàng trai học. Cô nấu ăn, đưa con nhỏ đi bơi.

Trên trang cá nhân năm ngoái, minh tinh cho biết bằng lòng cuộc sống độc thân, chuyên tâm lo cho con cái và công việc, không nghĩ đến tình yêu. Điều Trương Bá Chi hài lòng nhất ở bản thân là chăm sóc được cho người thân, cô tự đánh giá đã lo được cơ bản, không còn gánh nặng kinh tế, được thoải mái lựa chọn công việc hơn. Diễn viên cũng đã lập di chúc vì không muốn bất kỳ tranh chấp nào xảy ra. Cô còn chủ động chọn di ảnh, trang phục cho mình khi tổ chức tang lễ.

Những năm gần đây, người đẹp đắt show truyền hình, thời trang, livestream bán hàng. Năm 2022, cô bán được số hàng hóa hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 13,9 triệu USD) sau livestream, trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực livestream trong năm.

Lê Tư xem Trương Bá Chi đóng Triệu Mẫn Trương Bá Chi ghi hình show thực tế hồi tháng 10, cô hóa trang Triệu Mẫn ở phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Đồng nghiệp Lê Tư tới trường quay cổ vũ Bá Chi. Video: Weibo

Trương Bá Chi gia nhập làng giải trí năm 1999 với phim Vua hài, đóng cùng Châu Tinh Trì. Cô còn nổi tiếng với Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện. Những năm gần đây cô chủ yếu tham gia show thực tế, dự sự kiện, làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang.

Theo Next Media, Trương Bá Chi sở hữu hai bất động sản ở Trung Quốc đại lục, tổng trị giá 200 triệu HKD (25,7 triệu USD). Cô còn có các bất động sản ở Hong Kong, Singapore. Năm 2011, cô chi gần 130 triệu HKD (16,7 triệu USD) mua căn hộ 270 mét vuông ở Hong Kong để cho thuê.

Như Anh (theo On, China Press)