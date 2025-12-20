Trương Bá Chi lập di chúc

Minh tinh Hong Kong Trương Bá Chi nói hoàn tất thủ tục lập di chúc vì không muốn người ở lại tranh tài sản.

Trong show thực tế Nhất lộ phồn hoa trên Iqiyi ngày 20/12, diễn viên 45 tuổi nói đã cùng luật sư thống nhất phương án phân chia tài sản sau khi cô qua đời. Theo một số quan niệm truyền thống, điều này có vẻ "xui xẻo" nhưng Trương Bá Chi đồng tình quan điểm "không làm sớm còn xui xẻo hơn".

Diễn viên giải thích: "Tôi không muốn sau khi mình rời đi, có người vì tiền mà làm những hành vi xấu xí. Ai cũng có ngày rời đi, tôi đã chọn di ảnh, trang phục cho mình khi tổ chức tang lễ". Bá Chi cho rằng lập di chúc sớm cũng là một việc làm thể hiện trách nhiệm với những người cô yêu thương.

Diễn viên Trương Bá Chi. Ảnh: HK01

Trương Bá Chi có cha mẹ, anh chị em và ba con trai. Hai con đầu lòng với tài tử Tạ Đình Phong, cô không công khai danh tính cha của người con thứ ba.

Hiện diễn viên vướng tranh chấp với nhà sản xuất phim Dư Dục Hưng và công ty AEG Entertainment. Họ kiện Trương Bá Chi vi phạm hợp đồng khi ba bên hợp tác từ năm 2011 đến trước năm 2019. Trong khi Trương Bá Chi nói ông Dư Dục Hưng giả mạo chữ ký của cô để đẩy cô đóng phim của AEG Entertainment.

Lê Tư xem Trương Bá Chi đóng Triệu Mẫn Trương Bá Chi ghi hình show thực tế hồi tháng 10, cô hóa trang Triệu Mẫn ở phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Đồng nghiệp Lê Tư tới trường quay cổ vũ Bá Chi. Video: Weibo

Bá Chi gia nhập làng giải trí năm 1999, với phim Vua hài, đóng cùng Châu Tinh Trì. Cô còn nổi tiếng với Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện. Những năm gần đây cô chủ yếu tham gia show thực tế, dự sự kiện, làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang.

Theo Next Media, Trương Bá Chi sở hữu hai bất động sản ở Trung Quốc đại lục, tổng trị giá 200 triệu HKD (25,7 triệu USD). Cô còn có các bất động sản ở Hong Kong, Singapore. Năm 2011, cô chi gần 130 triệu HKD (16,7 triệu USD) mua căn hộ 270 mét vuông ở Hong Kong để cho thuê.

Như Anh (theo Iqiyi)