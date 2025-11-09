Trung vệ cao gần 2 m cứu HAGL ở V-League

Gia LaiTrung vệ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt ghi bàn ở phút 90+10 giúp HAGL hoà Thanh Hoá 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026.

Trước cuộc đối đầu tại sân Pleiku tối 9/11, hai đội bóng cùng có 7 điểm, thuộc nhóm cuối bảng V-League. HAGL được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà - nơi họ thắng một và hòa hai qua ba trận gần nhất. Trong cuộc lần chạm trán gần nhất, ở Cup Quốc gia mùa này, HAGL từng hạ Thanh Hóa 1-0.

Tiền đạo Minh Tâm tranh bóng cùng Huỳnh Minh Đoàn trong trận HAGL hòa Thanh Hóa 1-1 ở vòng 11 V-League 2025-2026, tối 9/11. Ảnh: VPF

Dù vậy, với việc thiếu chân chuyền Hoàng Vĩnh Nguyên (vì thẻ phạt), trong khi đội hình có nhiều cầu thủ trẻ như Đinh Quang Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi), Võ Phước Bảo (21 tuổi), Cao Hoàng Minh (22 tuổi)... đội bóng phố núi vẫn phải trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công. Đá cao nhất trên hàng công là bộ đôi Ryan Ha và Nguyễn Minh Tâm. Phút thứ 3, chính Minh Tâm sút tung lưới Thanh Hóa, nhưng bàn thắng không được công nhận vì VAR xác định cầu thủ chuyền bóng Nguyễn Thanh Nhân đã việt vị.

Thanh Hóa mùa này gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương cầu thủ nên thành tích không tốt. Họ mới thắng một trận từ đầu mùa.

Tuy nhiên, chính đội khách lại tìm thấy sự hiệu quả trong lối chơi, để vượt lên ở cuối hiệp một. Từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, trung vệ Pape Mamadou Mbodj đánh đầu lái bóng vào góc xa hạ gục thủ môn Trần Trung Kiên. Đây là bàn thứ ba của cầu thủ gốc Senegal ở mùa giải này cho Thanh Hóa.

Trung vệ Mamadou mừng bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa trước HAGL ở vòng 11 V-League 2025-2026 tối 9/11. Ảnh: VPF

Đầu hiệp hai, HAGL làm mới hàng công bằng tiền đạo Conceicao, cầu thủ 17 tuổi Trần Gia Bảo và Môi Se 20 tuổi. Chủ nhà từ đó chơi máu lửa hơn, đẩy đội khách vào thế chống đỡ vất vả. Phút 76, Gia Bảo - cầu thủ lọt top 60 tài năng trẻ thế giới - đệm bóng cận thành tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, cũng như đầu trận, pha ghi bàn của chủ nhà không được công nhận khi VAR xác định Conceicao đã phạm lỗi với thủ môn Xuân Hoàng.

Do trọng tài nhiều lần dừng trận đấu để kiểm tra VAR, hiệp hai có 8 phút bù. Phút 90+5, tiền đạo Rimario sút tung lưới HAGL nhưng công nghệ hỗ trợ trọng tài tiếp tục vào cuộc, xác định anh việt vị.

Không kết liễu được chủ nhà, Thanh Hóa nhận trái đắng ở phút 90+10. Từ một pha đá phạt, trung vệ Quang Kiệt đệm bóng khéo léo ở góc hẹp, giật lại một điểm quý giá cho HAGL. Sau bàn gỡ của học trò, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành thể hiện sự phấn khích bằng hành động bò vào sân ăn mừng.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt trong trận đấu Thanh Hoá.

Quang Kiệt 18 tuổi, quê Vũng Tàu, trưởng thành từ lò trẻ HAGL. Mùa trước, trung vệ cao 1,98 m là phương án dự bị cho Phạm Lý Đức, ít được thi đấu. Nhưng mùa này, anh đã góp mặt cả 10 trận cho HAGL, được đánh giá cao bởi lối chơi lăn xả, quyết liệt.

Màn thể hiện tốt giúp anh được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á. Sau đó, Kiệt được bổ sung cho tuyển Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu gặp Nam Định và CLB Công an Hà Nội. Mới đây, anh tiếp tục được gọi lên đội U23 chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc và SEA Games 33.

Cầu thủ 18 tuổi hy vọng bàn thắng vừa ghi sẽ giúp anh tự tin và được trao cơ hội nhiều hơn. "Bàn thắng đầu tiên vô cùng ấn tượng và tôi sẽ ghi nhớ mãi trong sự nghiệp của mình", Quang Kiệt chia sẻ sau trận. "Tôi hy vọng nó sẽ là điểm tựa giúp tôi tự tin hơn trong những lần tập trung đội U23 sắp tới. Tôi rất háo hức. Nếu được lần đầu dự SEA Games, đó sẽ là điều rất quý giá cho bản thân tôi. Nhưng tôi cũng cần phải cố gắng và học hỏi nhiều hơn nữa để hoàn thiện, nắm lấy cơ hội".

Trận hoà hôm nay khiến HAGL và Thanh Hoá tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối. V-League sẽ tạm nghỉ để các đội tuyển tập trung dịp FIFA Days và sẽ trở lại vào ngày 18/12.

Đức Đồng