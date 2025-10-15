Cầu thủ Việt Nam lọt top 60 tài năng trẻ thế giới

Tiền đạo Trần Gia Bảo, 17 tuổi, được báo Anh Guardian chọn vào top 60 cầu thủ sinh năm 2008 sáng giá của bóng đá thế giới.

Guardian tổng hợp thông tin từ những nhà báo trên khắp thế giới. Với nhiều năm theo dõi bóng đá Đông Nam Á, nhà báo John Duerden đề cử Trần Gia Bảo.

"Tiền đạo đa năng này gây ấn tượng mạnh mẽ và chinh phục người hâm mộ bằng vẻ ngoài điển trai", bài viết có đoạn. "Được người hâm mộ so sánh với Lamine Yamal, anh vẫn tiếp tục thi đấu ở V-League và trở thành tâm điểm chú ý vào tháng 9, khi ghi bàn được cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải mô tả là 'đẳng cấp châu Âu'".

Trần Gia Bảo ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Việt Nam hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt hai bảng B U17 châu Á 2025, tại sân Okadh, Arab Saudi, tối 7/4/2025. Ảnh: Đoàn Huynh

Bàn thắng của Gia Bảo được ghi trong trận HAGL thắng chủ nhà Thanh Hóa 1-0 ở vòng 1 Cup Quốc gia 2025-2026. Phút 61, tiền đạo sinh năm 2008 giật gót tinh tế loại ngoại binh đối phương, rồi sút chân phải chéo góc ghi bàn cho đội bóng phố núi.

Duerden thậm chí hy vọng Gia Bảo trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thật sự tạo dấu ấn ở châu Âu. Việt Nam có một số cầu thủ nam được đào tạo trong nước từng sang châu Âu nhưng đều ngồi dự bị. Năm 2009, Lê Công Vinh khoác áo CLB Bồ Đào Nha Leixoes, sau đó có Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense, Bỉ năm 2019-2020), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen, Hà Lan, 2019-2020), Nguyễn Quang Hải (Pau FC, Pháp, 2022-2023).

Gia Bảo sinh ngày 3/1/2008, cao 1,8 m và nặng 70 kg. Anh là sản phẩm của lò đào tạo HAGL, từng khoác áo U15, U16 và U17 Việt Nam.

Hôm 15/9/2024, Gia Bảo được vào sân từ phút 73 thay tiền vệ Châu Ngọc Quang trong trận HAGL thắng Quảng Nam 4-0 ở vòng một V-League. Đến phút 90+2, anh chớp cơ hội đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Công. Cột mốc này giúp Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử thi đấu và ghi bàn tại V-League, khi mới 16 tuổi 256 ngày.

Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, Gia Bảo để lại dấu ấn trong trận hòa Nhật Bản 1-1 ở lượt hai bảng B. Anh kiếm về phạt đền rồi ghi bàn ở phút bù thứ sáu hiệp hai.

HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam đánh giá Gia Bảo có kỹ năng tốt, nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu. "Thể lực của cậu ấy chỉ duy trì được khoảng 60 đến 70 phút nên thường được tung vào sân từ ghế dự bị", HLV người Bồ Đào Nha nói. "Cậu ấy còn trẻ và cần rất nhiều yếu tố để trở thành một cầu thủ giỏi".

Tiền vệ Phan Thanh Hậu (số 11) trong màu áo U19 Việt Nam, từng được chọn vào danh sách 40 tài năng sinh năm 1997 của báo Anh Guardian vào năm 2014. Ảnh: Đức Đồng

Ngoài Gia Bảo, top 60 tài năng trẻ có một số cái tên từ châu Á như Wei Xiangxin (Trung Quốc), Kento Nishioka (Nhật Bản) và Sadriddin Khasanov (Uzbekistan). Một số gương mặt đáng chú được đánh giá cao như Ibrahim Mbaye (PSG, Pháp), Toni Fernandez (Barca, Tây Ban Nha).

Dự án "Next Generation" (thế hệ tiếp theo) được Guardian khởi xướng từ năm 2014, để chọn ra những cầu thủ 17 tuổi khắp thế giới có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn. Khi ấy, một tiền vệ khác của HAGL là Phan Thanh Hậu cũng có tên. Tuy nhiên, thể hình và thể lực không tốt khiến sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1997 truân chuyên, không ghi được dấu ấn ở cấp CLB và chưa từng lên ĐTQG và U23 Việt Nam. Hiện, anh thuộc biên chế CLB Becamex TP HCM.

Năm 2023, Guardian cũng chọn tiền vệ SLNA Lê Đình Long Vũ vào danh sách. Tiền đạo sinh năm 2006 vẫn đang được thi đấu thường xuyên cho SLNA.

Những cầu thủ nổi danh trong dự án "Next Generation" 1997: Youri Tielemans (Bỉ), Dominic Solanke (Anh), Ousmane Dembele (Pháp), Ruben Neves (Bồ Đào Nha). 1998: Dayot Upamecano (Pháp), Manuel Locatelli (Italy), Ritsu Doan (Nhật Bản), Martin Odergaard (Na Uy), Dani Olmo (Tây Bna Nha), Christian Pulisic (Mỹ), Federico Valverde (Uruguay). 1999: Kai Havertz (Đức), Gianluigi Donnarumma (Italy), Matthijs de Ligt (Hà Lan), Diogo Dalot (Bồ Đào Nha), Brahim Diaz (Tây Ban Nha, Morocco), Alexander Isak (Thụy Điển). 2000: Vinicius (Brazil), Alphonso Davies (Canada), Jadon Sancho (Anh), Dominik Szoboszlai (Hungary), Erling Haaland (Na Uy), Pedro Neto (Bồ Đào Nha), Ferran Torres (Tây Ban Nha). 2001: Rodrygo (Brazil), Mason Greenwood (Anh, Jamaica), Rayan Ait-Nouri (Pháp), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Takefusa Kubo (Nhật Bản), Lee Kang-in (Hàn Quốc). 2002: Josko Gvardiol (Croatia), Eduardo Camavinga (Pháp), Karim Adeyemi (Đức), Ryan Gravenberch (Hà Lan), Pedri (Tây Ban Nha). 2003: Rayan Cherki (Pháp), Jamal Musiala, Florian Wirtz (Đức), Xavi Simons (Hà Lan), Benjamin Sesko (Slovenia). 2004: Savinho (Brazil), Marselino Ferdinan (Indonesia), Gavi (Tây Ban Nha), Cristhian Mosquera (Tây Ban Nha). 2005: Desire Doue, Mathys Tel (Pháp), Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ). 2006: Endrick (Brazil), Warren Zaire-Emery (Pháp) 2007: Estevao (Brazil), Chido Obi-Martin (Đan Mạch), Shane Kluivert (Hà Lan), Pau Curbasi, Lamine Yamal (Tây Ban Nha).

Hiếu Lương