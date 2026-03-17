Trúng UAV, mỏ khí đốt lớn nhất UAE bốc cháy dữ dội

Đám cháy dữ dội bốc lên từ mỏ khai thác khí đốt lớn nhất UAE sau một vụ tấn công bằng UAV, khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động.

Giới chức Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 16/3 đã gây hỏa hoạn tại mỏ khí đốt Shah, cách Abu Dhabi khoảng 180 km về phía tây nam. Video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa khổng lồ và khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường.

Đám cháy tại mỏ khai thác khí đốt Shah, UAE sau vụ tấn công bằng UAV ngày 16/3.

Đám cháy sau đó được kiểm soát và giới chức cũng không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tuy nhiên, mỏ khí Shah sẽ ngừng hoạt động trong lúc cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại. Hiện chưa rõ khi nào mỏ này sẽ hoạt động trở lại.

Shah là mỏ khai thác khí đốt lớn nhất UAE và cũng là một trong những mỏ lớn nhất thế giới, với công suất khai thác khoảng 36 triệu m3 khí tiêu chuẩn mỗi ngày, theo thông tin từ Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC).

Tại thành phố Fujairah của UAE, đám cháy cũng đang bùng phát tại Khu công nghiệp dầu khí Fujairah (FOIZ) do cuộc tấn công bằng UAV gây ra. Lực lượng chức năng đang nỗ lực kiểm soát tình hình. Một vụ cháy lớn cũng đã bùng phát ở cùng khu vực này một ngày trước đó do trúng UAV.

Hỏa hoạn tại Khu công nghiệp dầu khí Fujairah (FOIZ), UAE ngày 17/3. Ảnh: Anadolu Agency

Thành phố Fujairah, nằm trên vịnh Oman, là tuyến đường xuất khẩu năng lượng quan trọng của UAV, giúp các lô hàng tránh phải đi qua eo biển Hormuz, nơi gần như đang bị Iran phong tỏa.

FOIZ sở hữu năng lực lưu trữ thương mại sản phẩm dầu tinh chế lớn nhất khu vực Trung Đông, với sức chứa khoảng 70 triệu thùng. FOIZ nằm cạnh cảng dầu Fujairah, nơi đã bị hư hại do ba vụ tấn công bằng UAV trong tháng này.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào lãnh thổ Israel, căn cứ của Mỹ ở Trung Đông và hạ tầng năng lượng trọng yếu tại nhiều nước Vùng Vịnh.

Kể từ khi xung đột bùng phát, cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải của UAE liên tục bị Iran nhắm mục tiêu. Sản lượng dầu hàng ngày của nước này đã giảm hơn một nửa và việc eo biển Hormuz bị đóng cửa buộc tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC phải ngừng sản xuất trên diện rộng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc nhiều tên lửa tấn công đảo Kharg của Iran được phóng từ UAE, nhưng quan chức UAE phủ nhận cáo buộc này. UAE đến nay ghi nhận 7 người thiệt mạng trong các đòn tấn công của Iran, gồm 5 dân thường và 2 quân nhân.

Vị trí Iran và các quốc gia khác tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: Guardian

