Trung tâm đăng kiểm không được tự ý đóng cửa

Chiều 28/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên cả nước không tự đóng cửa, ngừng hoạt động.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu kiểm định xe cơ giới tăng dịp Tết và một số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động, Cục đã chỉ đạo các trung tâm phục vụ tốt người dân. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện ùn ứ, xếp hàng dài vẫn xuất hiện tại đơn vị đăng kiểm.

Để khắc phục, ngoài yêu cầu các đơn vị đăng kiểm không tự ý đóng cửa, Cục sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Đăng kiểm xe tại một trung tâm tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo người dân kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đưa đi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải đi lại nhiều lần gây quá tải, ách tắc tại các đơn vị.

Những ngày qua, một số trung tâm đăng kiểm ở TP HCM ngừng hoạt động, hoặc quá tải, tài xế phải đưa xe xuống Đồng Nai, Bình Dương và Long An kiểm tra. Tại Hà Nội, một số đơn vị đăng kiểm ghi nhận lượng phương tiện đến kiểm định tăng 20-30% so với tuần trước.

Trước đó, Công an TP HCM đã điều tra đường dây đưa nhận hối lộ, giả mạo trong công tác tại 9 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp. Kết quả điều tra bước đầu xác định, lãnh đạo các trung tâm đã nhận tiền của chủ 70.000 phương tiện, thông qua "cò" đưa xe đến kiểm định, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Ngày 28/12, Công an TP HCM phối hợp Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thu giữ một số tài liệu, hồ sơ về hoạt động đăng kiểm.

Anh Duy