Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair giúp khắc phục hói đầu

Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair giúp khắc phục tình trạng hói đầu, tóc mỏng, giúp khách hàng tự tin trong cuộc sống.

Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair ra mắt năm 2019, là thương hiệu mới trong ngành thẩm mỹ. Nhiều nghệ sĩ Việt đã chọn New Hair là mơi để tân trang nhan sắc mái tóc.

Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair có cơ sở vật chất hiện đại.

New Hair thuộc Khơ Thị Group, có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, hoạt động tách biệt với Khơ Thị. Đại diện Viện Thẩm mỹ Khơ Thị cho biết, New Hair hoàn toàn có thể tự đứng vững trên chính đôi chân của mình chứ không đi lên nhờ Khơ Thị. Cơ sở làm đẹp mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, giúp người tiêu dùng trải nghiệm công nghệ mới về tóc. Tại New Hair, nhân viên phục vụ tận tình, đây là cơ sở chuyên cấy tóc tự thân, tỷ lệ tóc sống sau cấy lên đến 95%.

Phương pháp cấy tóc tự thân giúp khắc phục tình trạng hói đầu.

Cũng theo vị đại diện, với những mái tóc hói do di truyền không phải phương pháp nào cũng sẽ điều trị dứt điểm tình trạng này. Phương pháp cấy tóc tự thân giúp chấm dứt hói cho nhiều khách hàng tại New Hair. Tại đây có đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề sẵn sàng đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Đội ngũ chuyên gia tại Trung tâm cấy tóc tự thân New Hair.

Đội ngũ bác sĩ được trau dồi kiến thức liên tục, học hỏi kinh nghiệm làm đẹp trong, ngoài nước. Trong đó, bác sĩ Aly bin Alias Stephen Nah từ Malaysia là người đã ứng dụng thành công công nghệ cấy tóc tự thân của tập đoàn Y khoa danh tiếng DHI của vương quốc Anh, trở thành chuyên gia trong việc chẩn đoán rụng tóc, phục hồi tóc thông qua phương pháp cấy tóc và biện pháp điều trị không xâm lấn. Ông thực hiện thành công hơn 1.000 ca cấy tóc giúp khắc phục hiệu quả tình trạng hói đầu.

Bác sĩ Aly bin Alias Stephen Nah.

Trung tâm hoạt động dựa trên uy tín với khách hàng, đặt cái tâm với nghề lên hàng đầu, trong tương lai, New Hair sẽ khẳng định mình trong lĩnh vực cấy tóc tự thân.

(Nguồn: Trung tâm cấy tóc New Hair)