Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng

Thủy điện Mã Đổ Sơn, Trung Quốc, xả lũ khoảng 8 tiếng, kết hợp mưa lớn trên địa bàn khiến mực nước sông Hồng qua Lào Cai có thể lên báo động 3.

Ông Vũ Văn Cài, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lào Cai cho biết sáng nay Sở nhận được thư thông báo xả lũ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo đó, chính quyền Hà Khẩu sẽ xả lũ hồ thủy điện Mã Đổ Sơn từ 9h đến 17h hôm nay, do ảnh hưởng của mưa bão khiến mực nước hồ đạt đỉnh.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Lào Cai sau đó đã liên hệ với cơ quan chức năng Trung Quốc hỏi về lưu lượng xả để đưa ra phương án ứng phó phù hợp. "Họ không cung cấp con số cụ thể, chỉ thông báo khả năng nước sông Hồng sẽ dâng cao hơn ngày 18/8. Mực nước sáng nay là 80,2 m, trên báo động 1", ông Cài nói.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ chiều nay đến ngày 22/8, Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to, phổ biến 50-100 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm.

Do mưa lớn trên lưu vực sông Hồng cộng với hồ thủy điện Mã Đổ Sơn xả lũ, tỉnh Lào Cai dự báo nước trên sông Hồng qua địa bàn sẽ lên báo động 3, mức cao nhất trong thang báo động lũ của Việt Nam. Tỉnh cũng yêu cầu các huyện, xã dọc lưu vực sông gồm thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng và Bảo Yên chủ động biện pháp phòng chống, dừng các hoạt động đánh bắt, giao thông đường thủy.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai sáng nay cũng có công điện yêu cầu các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và TP Hà Nội theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để hướng dẫn chính quyền và người dân chủ động phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều; đảm bảo an toàn dân cư, hoạt động kinh tế - xã hội ở ven sông, bãi sông và khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở; sẵn sàng sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các hồ thủy điện, thủy lợi.

Thủy điện Mã Đổ Sơn nằm ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, công suất 300 MW, dung tích hồ chứa 550 triệu m3, khoảng cách đến biên giới Việt Nam khoảng 350 km.

Từ ngày 17/8 đến nay, mưa lũ ở miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết, 4 người bị thương, chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất. Hơn 1.000 nhà dân bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp (Lào Cai 52, Thái Nguyên 55, Yên Bái 555, Phú Thọ 23, Hà Giang 136, Sơn La 48, Điện Biên 128). Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở.

Gia Chính