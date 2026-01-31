Trung Quốc vạch trần mạng lưới bôi nhọ xe điện

Các hoạt động bôi nhọ trực tuyến có phối hợp, các cuộc tấn công có chủ đích và thao túng danh tiếng nhắm vào ngành công nghiệp xe điện.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc tiết lộ các hoạt động bôi nhọ trực tuyến, cho thấy thông tin sai lệch ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ôtô, các nhà bình luận và người tiêu dùng như thế nào. Việc phơi bày này phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý đối với các hành vi sai trái trực tuyến trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường ôtô Trung Quốc.

Theo một báo cáo của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các hoạt động trực tuyến độc hại trong lĩnh vực xe năng lượng mới mở rộng ra ngoài các tranh chấp giữa các công ty, bao gồm cả các cuộc tấn công vào người sở hữu xe cá nhân. Các cuộc tấn công trực tuyến xảy ra trên cả các nền tảng kỹ thuật số và tương tác ngoại tuyến, minh họa tác động xã hội của các chiến dịch thông tin sai lệch có tổ chức.

Một khu vực tập trung xe năng lượng mới ở Quảng Tây. Ảnh: Alamy

Cuộc điều tra cho thấy các nhà bình luận ôtô có tầm ảnh hưởng đã đăng tải thông tin sai lệch và làm tổn hại danh tiếng của các công ty. Một người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ôtô với hàng trăm nghìn người theo dõi đã bị tòa án phán quyết là có hành vi phỉ báng danh tiếng và bị yêu cầu phải đưa ra lời xin lỗi công khai và bồi thường. Sau khi bị cấm, một số tài khoản xuất hiện trở lại dưới danh tính mới để tránh bị giám sát.

Các mạng lưới có tổ chức sử dụng các công cụ AI để tạo ra một lượng lớn nội dung tiêu cực, được phân phối thông qua các tài khoản giả mạo để nhanh chóng khuếch đại tin đồn trước khi ra mắt xe hoặc các sự kiện lớn trong ngành. Một số nội dung được trình bày dưới dạng đánh giá ôtô khách quan đã đánh lừa người tiêu dùng và góp phần làm sai lệch dư luận.

Một số người có ảnh hưởng trong ngành ôtô tính phí cao hơn cho việc đăng tải nội dung quảng cáo tiêu cực so với các bài đăng thương mại thông thường.

Các xung đột trực tuyến cũng liên quan đến các nhà sản xuất ôtô, với một số công ty sử dụng các kênh truyền thông xã hội để lan truyền thông tin tiêu cực về đối thủ cạnh tranh, trong khi các giám đốc ngành đôi khi tham gia vào các tranh chấp công khai ảnh hưởng đến diễn ngôn trực tuyến.

Các báo cáo trước đó của CarNewsChina ghi nhận nhiều phán quyết của tòa án trong đó các nhà sản xuất ôtô thắng kiện trong các vụ tranh chấp phỉ báng liên quan đến người tạo nội dung trực tuyến. Vào tháng 12/2025, tòa án đã ra lệnh cho các cá nhân xóa nội dung phỉ báng, đưa ra lời xin lỗi công khai và bồi thường lên tới 2 triệu nhân dân tệ (283.000 USD) trong các vụ kiện liên quan đến BYD, Great Wall Motor và Xpeng. Trong tháng 1, một tòa án phán quyết rằng một blogger đăng tải những thông tin sai lệch về mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu SUV Denza B5 phải bồi thường cho BYD 2,01 triệu nhân dân tệ (290.000 USD).

Các cơ quan quản lý đã tăng cường các hành động thực thi pháp luật chống lại các hành vi sai trái trực tuyến trong lĩnh vực ôtô. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã trực tiếp xử lý hàng chục nghìn khiếu nại của doanh nghiệp và hướng dẫn các nền tảng gỡ bỏ một lượng lớn nội dung phỉ báng, trong khi hàng nghìn tài khoản bị hạn chế hoặc đóng cửa.

Việc phát hiện ra các mạng lưới bôi nhọ trực tuyến trùng hợp với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc, nơi sản lượng và doanh số hàng năm đã vượt quá 16 triệu chiếc vào năm 2025, và phân khúc này chiếm hơn một nửa doanh số xe mới trong nước.

Mỹ Anh