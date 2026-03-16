Trung Quốc tự tin vào nguồn cung năng lượng

Bắc Kinh khẳng định nguồn cung năng lượng của nước này đủ đối phó với biến động giá dầu, khí toàn cầu 2 tuần qua.

Ngày 16/3, Fu Linghui - người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết họ có đủ tài nguyên năng lượng, bất chấp xung đột tại Trung Đông khiến dòng chảy dầu, khí qua eo biển Hormuz tê liệt hơn 2 tuần qua. Trước báo giới, Fu khẳng định nguồn cung năng lượng của nước này "tương đối vững", giúp tạo ra nền tảng "tương đối tốt" để ứng phó với biến động bên ngoài.

Theo số liệu công bố hôm nay, sản xuất dầu thô của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 35,73 triệu tấn. Con số này tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các bể chứa dầu thô nhập khẩu ở thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc tháng 8/2025. Ảnh: AFP

Ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn Trung Quốc hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, vì cho rằng họ phụ thuộc dầu từ Vùng Vịnh nhiều hơn Mỹ. "Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ vì 90% lượng dầu họ sử dụng đến từ eo biển này", ông nói, thêm rằng chuyến thăm Trung Quốc cuối tháng này có thể bị hoãn lại.

Giá 2 loại dầu thô chủ chốt của toàn cầu là Brent và WTI sáng nay vượt 100 USD một thùng - cao nhất 4 năm. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến dòng chảy dầu, khí toàn cầu gián đoạn. Tuy nhiên, trong thời gian chiến sự, Iran vẫn vận chuyển hơn 11 triệu thùng dầu sang Trung Quốc qua tuyến này.

Vài năm qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran khiến Trung Quốc trở thành một trong số ít nước mua dầu của Tehran. Iran hiện đóng góp khoảng 20% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các nhà phân tích ước tính chỉ khoảng 40-50% dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc đi qua Hormuz, tương đương 6,6% tổng tiêu thụ năng lượng của Bắc Kinh.

Hãng dữ liệu Kpler cho biết tính đến tháng 1, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1,2 tỷ thùng dầu thô dự trữ trên đất liền, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Con số này đủ đáp ứng nhu cầu của họ trong 3-4 tháng.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)