Trung Quốc tử hình 11 thành viên băng đảng lừa đảo

Trung Quốc thi hành án tử hình với 11 thành viên băng đảng gia tộc họ Minh khét tiếng chuyên điều hành các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

11 phạm nhân bị xử tử ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc hôm nay, sau khi bản án được Tòa án Nhân dân Tối cao phê chuẩn. "Người thân của phạm nhân được phép gặp họ trước khi thi hành án", theo Xinhua.

39 thành viên thuộc băng đảng gia tộc họ Minh, một trong tứ đại gia tộc lừa đảo khét tiếng ở Trung Quốc, bị kết án hồi tháng 9/2025 về các tội giết người, giam giữ trái phép, lừa đảo và điều hành tụ điểm cờ bạc.

11 bị cáo, trong đó có hai kẻ cầm đầu, bị tuyên án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm, 11 người bị kết án tù chung thân. Những bị cáo còn lại phải chịu án tù với thời hạn 5-24 năm. Một số người còn bị phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất.

Các bị cáo thuộc gia tộc họ Minh trong phiên tòa tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tháng 9/2025. Ảnh: CCTV

Tòa án cho biết các bản án được tuyên dựa trên hành vi phạm tội, hoàn cảnh và mức độ nguy hiểm mà mỗi bị cáo gây ra cho xã hội.

Băng đảng gia tộc họ Minh từng kiểm soát thị trấn Laukkaing hẻo lánh của Myanmar, nằm gần biên giới Trung Quốc. Dưới sự kiểm soát của gia tộc này, thị trấn Laukkaing đã biến thành trung tâm hào nhoáng, dày đặc sòng bạc và các khu đèn đỏ.

Tổ chức tội phạm này đã lợi dụng ảnh hưởng để xây dựng thế lực vũ trang và thực hiện hàng loạt tội ác từ năm 2015. Nhóm lập ra các trung tâm lừa đảo, hợp tác với những băng đảng khác để nhận tài trợ và hỗ trợ vũ khí. Hoạt động chính của băng đảng gồm lừa đảo qua điện thoại, kinh doanh sòng bạc, buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm.

Đế chế lừa đảo của họ Minh sụp đổ vào năm 2023, khi chính quyền Myanmar mở chiến dịch truy quét và bàn giao các thành viên băng đảng cho Trung Quốc.

Theo tòa án, băng đảng này đã thu lợi bất chính hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) từ hoạt động lừa đảo và sòng bạc trong giai đoạn 2015-2023. Hành vi tội phạm của họ đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Trung Quốc những năm gần đây tăng cường chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến và cử các nhóm công tác đến các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Campuchia để cùng hợp tác thực thi pháp luật.

Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng 7/2025 cho biết đã giải quyết 1,74 triệu vụ án lừa đảo qua điện thoại kể từ năm 2021. Các chiến dịch phối hợp đã triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt hơn 80.000 nghi phạm.

Huyền Lê (Theo AFP, Xinhua, BBC)