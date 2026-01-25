Ngày tàn của 'tứ đại gia tộc' lừa đảo Trung Quốc

Sau chiến dịch trấn áp của Trung Quốc, tứ đại gia tộc khét tiếng từng điều hành các trung tâm lừa đảo khổng lồ ở Myanmar đã bị triệt phá.

Con người bị mua bán như hàng hóa, những chiếc cũi sắt dùng để trừng phạt, những ngón tay bị cắt lìa và thậm chí cả hủ tục "hiến tế". Những chi tiết rùng rợn này được tiết lộ trong quá trình thẩm vấn một số trùm tội phạm khét tiếng nhất châu Á, phơi bày ác mộng trong những trung tâm lừa đảo dọc biên giới Trung Quốc - Myanmar.

Các nghi phạm là thành viên của những gia tộc tội phạm quyền lực, đã dựa vào mối quan hệ chính trị, tiền bạc và đội quân tư nhân hàng nghìn người để xây dựng đế chế hàng tỷ USD từ cờ bạc bất hợp pháp, lừa đảo qua điện thoại và Internet, sản xuất ma túy, mại dâm cùng hàng loạt hoạt động phi pháp khác.

Sau nỗ lực trấn áp sâu rộng, giới chức Trung Quốc đã bắt được nhiều thành viên từ các băng đảng lừa đảo này. Lời thú tội sau song sắt của họ đã được truyền thông phát sóng rộng rãi, như lời cảnh báo đối với người dân cũng như lời cảnh tỉnh với bất kỳ ai có ý định tham gia vào các mạng lưới tội phạm.

"Tôi cần phải có cảm xúc gì sao?", một nghi phạm thản nhiên hỏi khi bị cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc anh ta giết người để hiến tế.

"Đó chẳng phải là một mạng người, một con người bằng xương bằng thịt sao?", cảnh sát hỏi trong đoạn video được đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát sóng hồi tháng 10 năm ngoái.

Mặc áo tù màu xanh da trời với đôi tay bị xích vào bàn, người đàn ông đáp: "Tôi chẳng cảm thấy gì cả".

Trần Đại Vĩ, thành viên băng đảng Trung Quốc tại Myanmar. Ảnh: CCTV

Nghi phạm này là Trần Đại Vĩ, thành viên gia tộc họ Ngụy, một trong nhiều băng nhóm tội phạm kiểu mafia hoạt động tại Laukkaing, thị trấn thuộc vùng Kokang, đông bắc Myanmar, cách Trung Quốc vài km. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc Trần đã bắn chết một người trong "nghi lễ hiến tế" chỉ để chứng minh cam kết của mình với các đối tác làm ăn. Nạn nhân được đàn em của Trần chọn ngẫu nhiên.

Trong một bộ phim tài liệu, truyền thông Trung Quốc đã khắc họa lại cảnh Trần yêu cầu thuộc hạ "xả hết đạn" vào tay chân của một đối thủ mà anh ta tranh chấp. Cảnh sát cho biết thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị trói bằng xích sắt và dây thừng với 7 lỗ đạn trên hộp sọ.

Các cuộc điều tra của Trung Quốc đã phơi bày chi tiết một thế giới lừa đảo tàn khốc, nơi mọi thứ chỉ xoay quanh tiền bạc, quyền lực và quyền kiểm soát lãnh địa. Những mạng lưới này lôi kéo hàng nghìn công dân Trung Quốc và chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên khắp thế giới.

'Vùng vô luật'

Đối với nhiều nông dân nghèo tại bang Shan thuộc vùng miền núi Myanmar, trồng cây thuốc phiện từ lâu đã là sinh kế giúp họ duy trì cuộc sống.

Cách xa các trung tâm quyền lực quốc gia như Yangon, Mandalay hay thủ đô Naypyidaw, khu vực này là một phần của vùng biên giới giữa Myanmar, Lào và Thái Lan với tên gọi Tam giác Vàng. Suốt nhiều thập kỷ qua, nơi đây là sào huyệt của các tổ chức tội phạm sản xuất ma túy, đánh bạc, buôn lậu chất gây nghiện, động vật hoang dã và buôn người.

Nằm kẹp giữa sông Salween ở phía tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ở phía đông là vùng tự trị Kokang, nơi phần lớn người dân địa phương là người sắc tộc Kokang, tức người Hán nói tiếng Quan Thoại.

Kể từ khi Myanmar giành độc lập khỏi Anh vào năm 1948, Kokang đã là tâm điểm của các cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng và quyền kiểm soát lãnh thổ giữa các phe phái dân quân, sắc tộc. Sản xuất ma túy và gần đây hơn là cờ bạc cùng lừa đảo trực tuyến trở thành những ngành định hình nền kinh tế khu vực.

Vị trí bang Shan và khu tự trị Kokang của Myanmar. Đồ họa: OpenStreetMap

Trong môi trường hỗn loạn và vô luật lệ này, một nhóm nhỏ các gia tộc quyền lực, được gọi là "tứ đại gia tộc" vùng Kokang, đã xây dựng đế chế của mình, biến thị trấn yên bình Laukkaing thành một thành phố sòng bạc hào nhoáng, trung tâm ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu.

Các gia tộc họ Bạch, họ Lưu, họ Ngụy và sau này là họ Minh, đã xây dựng và vận hành hơn 100 khu phức hợp lừa đảo, nơi hàng nghìn người bị dụ dỗ hoặc bị buôn bán để làm công việc lừa gạt những người lạ bằng các thủ đoạn trực tuyến tinh vi, theo thông tin từ công tố viên Trung Quốc.

Kokang giống như "vùng viễn tây vô luật", Jason Tower, chuyên gia cao cấp tại tổ chức Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia (GIC-TOC), nhận xét. "Một cụm sòng bạc khổng lồ nằm ngay biên giới Trung Quốc, tập trung chủ yếu vào việc lôi kéo những con bạc Trung Quốc. Đó lẽ ra phải là một dấu hiệu cảnh báo đỏ nghiêm trọng".

Ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu, với phần lớn trung tâm đặt tại Đông Nam Á, ước tính có giá trị 50-70 tỷ USD.

Các gia tộc tội phạm bắt đầu nổi lên ở Kokang từ năm 2009. Giữa các cuộc đấu đá, cạnh tranh quyền lực, Bạch Sở Thành, người đứng đầu gia tộc họ Bạch, cùng với ba cấp phó, đã nhanh chóng xây dựng thế lực và tạo được ảnh hưởng rộng khắp, chi phối toàn bộ nền kinh tế và chính trị của khu vực.

Bạch Sở Thành được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Naypyidaw, Myanmar, hồi tháng 1/2024. Ảnh: Xinhua

Gia đình họ Bạch và các đồng minh sở hữu nhiều công ty trong các lĩnh vực khách sạn, bất động sản, và sòng bạc, được hậu thuẫn bởi một đội quân riêng gồm 2.000 người, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Các gia tộc khác, đứng đầu là Ngụy Siêu Nhân, Lưu Chính Tường và Lưu Quốc Tỷ, cũng kiểm soát những mạng lưới sòng bạc, phát triển các dự án bất động sản và công nghiệp quy mô lớn, đồng thời tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản. Họ đã xây dựng nên nhóm dân quân gọi là Lực lượng Biên phòng Kokang. Các thành viên gia tộc và cộng sự của họ cũng giữ ghế trong nghị viện bang Shan.

Các tập đoàn trực thuộc những gia tộc này kinh doanh trên khắp Myanmar và thậm chí ở nước ngoài. Họ đầu tư vào những dự án được nhà nước hậu thuẫn và tiền từ các sòng bạc cũng như những vụ lừa đảo sau đó được đổ ngược lại vào nền kinh tế Myanmar.

"Ngụy nắm giữ quyền lực quân sự. Lưu kiểm soát toàn bộ tài chính. Nhà họ Bạch đóng vai trò chính trị nhiều hơn", Tower từ GIC-TOC cho biết. Minh Học Xương, một thủ lĩnh gia tộc khác xuất hiện sau này, "chịu trách nhiệm về lực lượng cảnh sát tại Kokang".

"Về sức mạnh tại Kokang, gia tộc họ Bạch chúng tôi chắc chắn là số một," Bạch Ứng Thương, một người con trai của Bạch Sở Thành, nói trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát được phát sóng trên CCTV. "Bất kể nhà họ Lưu giàu có đến đâu hay nhà họ Ngụy quyền lực thế nào, mọi người đều công nhận chúng tôi là thủ lĩnh. Trong cả giới chính trị lẫn quân sự, gia đình chúng tôi đều có tầm ảnh hưởng lớn nhất".

Mối quan hệ làm ăn của các gia tộc này còn mở rộng tới những quan chức địa phương Trung Quốc, những người lúc bấy giờ đang nỗ lực phát triển các đặc khu kinh tế và hội chợ thương mại xuyên biên giới với Myanmar, theo giới phân tích.

Sau đại dịch Covid-19, lừa đảo trực tuyến đã trở thành công cụ hái ra tiền của các gia tộc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tra tấn, đánh đập và mua bán lao động được coi là chuyện thường tình tại các trại lừa đảo và mỗi gia tộc ở Kokang đều sử dụng lực lượng dân quân riêng để kiểm soát nhân viên.

Những lao động không nghe lời sẽ bị ép vào lồng sắt hoặc các căn phòng tối chật hẹp, nơi họ bị đánh đập hoặc phải chịu đói, khát cho đến khi phục tùng.

"Trong phòng tối, 7, 8 người cùng lúc đánh đập tôi. Họ đánh bằng ống nhựa, gậy gộc, thậm chí dùng kìm rút móng tay tôi. Sau đó, họ dùng dao làm bếp chặt đứt hai ngón tay tôi", Liao, một người sống sót từ khu phức hợp lừa đảo của nhà họ Bạch, kể lại với CCTV.

Một người họ Chu cho biết anh ban đầu bị những kẻ lừa đảo thuyết phục mang đồng hồ xa xỉ qua biên giới để kiếm tiền. "Vừa đến biên giới, tôi đã bị bắt và đem bán ngay lập tức. Họ nói nếu tôi không tạo ra doanh thu, họ sẽ bán tôi đi hoặc chôn sống tôi", người này kể.

Các nhà điều tra Trung Quốc cũng phát hiện hàng chục phụ nữ bị ép bán dâm trong các khu phức hợp. Họ bị tịch thu giấy tờ, điện thoại và bị nhốt cho đến khi trả hết những khoản nợ vô lý.

Ngày tàn

Trong khi hàng nghìn nạn nhân sống trong sợ hãi, các gia tộc lừa đảo lại có cuộc sống vô cùng xa hoa, tổ chức những bữa tiệc lộng lẫy, sở hữu hàng trăm xe sang, đồng hồ đắt tiền, trực thăng, biệt thự và các bất động sản quốc tế giá trị lớn. Họ tin rằng mình bất khả xâm phạm, và trong một khoảng thời gian dài, sự thật đúng là như vậy.

Các trung tâm tội phạm phát triển quá lớn và quá nhanh. Những tội ác của họ, trong đó có việc sát hại nhiều công dân Trung Quốc khi họ cố gắng trốn khỏi các khu phức hợp lừa đảo ở Kokang, đã khiến Bắc Kinh chú ý đến vấn nạn tại Myanmar.

Năm 2023, Trung Quốc bắt đầu nỗ lực trấn áp. Đối với gia tộc họ Bạch, họ Lưu, họ Ngụy và họ Minh, "thời hoàng kim" của họ bắt đầu sụp đổ.

Ít nhất 65 người liên quan đến các gia tộc này, trong đó có cả những thành viên chủ chốt, đã bị bắt, bàn giao cho chính quyền Trung Quốc và bị truy tố.

Ngụy Hoài Nhân (ảnh trái) và Lưu Chính Tường được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc tại Sân bay Quốc tế Naypyidaw, Myanmar, hồi tháng 1/2024. Ảnh: Xinhua

Tháng 9/2025, 11 thành viên gia tộc họ Minh, nhóm vận hành một trong những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất tại Kokang là Ngọa Hổ Sơn Trang, đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình với các tội danh lừa đảo, cố ý giết người và cố ý gây thương tích.

Minh Học Xương, người đứng đầu gia tộc, được cho là đã tự sát trong quá trình bị bắt. Theo thông báo từ tòa án, con trai ông ta, Minh Quốc Bình, một thủ lĩnh dân quân Kokang, cùng con gái và cháu gái cũng sa lưới.

5 thành viên gia tộc họ Bạch, trong đó có Bạch Sở Thành và con trai Bạch Ứng Thương, bị tuyên án tử hình hồi tháng 11 năm ngoái. Hơn 20 thành viên khác của tổ chức này đã bị truy tố với các mức án tù từ 3 năm đến chung thân.

Công tố viên Trung Quốc hồi tháng 10 cũng đưa ra những cáo buộc đối với các thành viên gia tộc họ Ngụy, trong đó có những người đứng đầu là anh em Ngụy Siêu Nhân và Ngụy Hoài Nhân. Cùng với cháu trai Trần Đại Vĩ, họ đối mặt cáo buộc lừa đảo trực tuyến, cố ý giết người, tống tiền cùng nhiều tội danh khác.

Các thành viên gia tộc họ Lưu đối mặt với những cáo buộc tương tự, gồm lừa đảo, tống tiền, bắt người trái phép, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm và buôn bán ma túy.

Bắc Kinh không chỉ nhắm vào các ông trùm ở Kokang. Hơn 57.000 công dân Trung Quốc bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo đã bị bắt và dẫn độ từ Myanmar về nước kể từ năm 2023. Bộ Công an Trung Quốc tháng 12/2025 công bố danh sách truy nã 100 nghi phạm có liên quan đến việc tài trợ và vận hành các đường dây lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo trực tuyến.

Năm qua, Trung Quốc còn chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Myanmar với Thái Lan.

Chiến dịch trấn áp bắt nguồn từ vụ bắt cóc nam diễn viên Vương Tinh, người đã bị lừa đến Bangkok hồi tháng 1/2025 để tham gia một buổi thử vai phim giả mạo. Thay vào đó, anh bị bắt ngay tại sân bay và đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, một hang ổ lừa đảo mạng khét tiếng khác nằm phía bên kia biên giới Thái Lan.

Cơn giận dữ của dư luận trước vụ bắt cóc này đã khiến Trung Quốc và Thái Lan mạnh tay chống lại các khu phức hợp lừa đảo ở phía đông nam Myanmar.

Vào tháng 2, khoảng 7.000 người đã được giải cứu khỏi một số khu phức hợp tại Myawaddy và chính quyền Myanmar cũng tuyên bố đột kích nhiều tòa nhà bên trong các trung tâm lừa đảo lớn như một phần của chiến dịch truy quét rầm rộ. Đến tháng 11, Thái Lan đã dẫn độ Xa Trí Giang, công dân Trung Quốc liên quan đến khu phức hợp lừa đảo và cờ bạc tại thị trấn Shwe Koko, Myanmar, về nước để đối mặt các cáo buộc.

Nhưng số người được giải cứu chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những người đang bị mắc kẹt và phải làm việc tại các trung tâm lừa đảo, giới chuyên gia cảnh báo. Ngay cả khi các ông trùm máu mặt đã ngồi tù hoặc bị tước đoạt quyền lực, những tập đoàn tội phạm đứng sau ngành công nghiệp lừa đảo vẫn nhanh chóng mở rộng trên toàn cầu.

"Tôi vẫn cảm thấy chưa hài lòng vì vẫn còn những kẻ đào tẩu chưa bị đưa ra trước công lý", Phùng Hải Đông, lãnh đạo thuộc Sở Công an thành phố Thâm Quyến, phát biểu trong phim tài liệu phát sóng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc. "Bất cứ ai phạm tội cũng đều phải quay về đối mặt với hình phạt. Bất kể họ trốn chạy bao xa, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc".

