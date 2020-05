Trung Quốc tố Canada 'đồng lõa' với Mỹ

Trung Quốc cho rằng Canada là "kẻ đồng lõa với Mỹ" trong nỗ lực hạ bệ tập đoàn công nghệ Huawei sau phán quyết về Mạnh Vãn Chu.

"Mỹ và Canada đã lợi dụng hiệp ước dẫn độ song phương và tùy tiện thực hiện các biện pháp cưỡng ép đối với một công dân Trung Quốc mà không có lý do chính đáng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong họp báo thường kỳ hôm nay ở Bắc Kinh, đề cập đến sự việc liên quan Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu.

"Đây là một sự cố chính trị nghiêm trọng, vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc", ông Triệu nói thêm.

Ông cho rằng mục đích của Mỹ trong trường hợp này là nhằm đàn áp Huawei và các công ty công nghệ cao khác của Trung Quốc, thêm rằng Canada đang đóng vai trò "đồng phạm" của Mỹ. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chính phủ nước này kiên định việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tòa án Canada ra phán quyết bất lợi cho bà Mạnh hôm 27/5, khiến Giám đốc Tài chính Huawei đứng trước nguy cơ bị xem xét dẫn độ sang Mỹ.

Bà Mạnh, 48 tuổi, là con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị bắt vào tháng 12/2018 tại Vancouver, Canada, theo yêu cầu từ phía Mỹ. Bà bị cáo buộc lách lệnh trừng phạt của Mỹ để làm ăn với Iran, lừa đảo Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải (HSBC) về mối quan hệ này, khiến HSBC có nguy cơ bị trừng phạt do vi phạm lệnh trừng phạt do Washington áp lên Tehran.

Mạnh Vãn Chu đến tòa án ở Vancouver, British Columbia, Canada, hôm 27/5. Ảnh: Reuters.

Các công tố viên Canada lập luận rằng họ có đủ điều kiện kết luận Giám đốc Tài chính Huawei phạm tội kép và việc thả bà này có thể làm ảnh hưởng tới uy tín của Canada trong việc thực hiện nghĩa vụ dẫn độ tội phạm quốc tế. Phán quyết của tòa Canada về Mạnh Vãn Chu ngày 27/5 sẽ mở đường cho các phiên điều trần dẫn độ bà này sang Mỹ, bắt đầu từ tháng 6.

Tập đoàn Huawei hôm qua tuyên bố rất thất vọng trước phán quyết của tòa án Canada, song kỳ vọng rằng hệ thống tư pháp nước cuối cùng sẽ cho thấy bà Mạnh "hoàn toàn vô tội". Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada bày tỏ không hài lòng với phán quyết, đề nghị Canada thả bà Mạnh về nước.

Trước các cáo buộc liên quan, bà Mạnh khẳng định vô tội và quyết đấu tranh với lý do các hành động của bà không vi phạm luật pháp Canada. Bà Mạnh hiện được tại ngoại và phải đeo vòng theo dõi điện tử, bị quản thúc tại gia từ 23h đến 6h, nhưng được tự do đi lại trong thành phố Vancouver nếu có người giám sát an ninh.

Mai Lâm (Theo Reuters/CGTN)