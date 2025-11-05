Trung Quốc tiếp tục hoãn áp thuế trả đũa Mỹ

Sau cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tuần trước, Trung Quốc thông báo gia hạn việc hoãn áp thuế 24% trả đũa Mỹ thêm một năm.

Ngày 5/11, Ủy ban Thuế nhập khẩu thuộc Quốc hội Trung Quốc thông báo nước này tiếp tục hoãn áp thuế trả đũa 24% với hàng hóa Mỹ thêm một năm. Dù vậy, thuế 10% vẫn được giữ nguyên.

Tổng thuế nhập khẩu bổ sung Trung Quốc hiện áp với hầu hết hàng Mỹ vì thế vẫn là 10% như nửa năm qua. Mức này đã được duy trì từ sau cuộc gặp giữa hai bên hồi tháng 5. Khi đó, thông qua việc bãi bỏ và tạm hoãn một số mức thuế trả đũa, tổng thuế nhập khẩu của Bắc Kinh áp với hàng Mỹ tạm thời giảm từ 125% về 10% trong vòng 90 ngày. Thuế Mỹ áp với Trung Quốc giảm từ 145% về 30%. Mỹ đã hai lần gia hạn việc giảm thuế này.

Dù vậy, thuế nhập khẩu Trung Quốc áp với một số nông sản Mỹ sẽ được nâng lên tối đa 15% kể từ ngày 10/11. Nền kinh tế thứ hai thế giới hiện là nước nhập khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp tại Geneva đầu tháng 5. Ảnh: Reuters

Các thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Sau cuộc họp kéo dài 2 giờ, ông Trump cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu cho hàng Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh nối lại việc mua đậu nành Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và siết chặt hoạt động buôn bán fentanyl.

Cuộc gặp này đã hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước sau nửa năm lắng dịu. Ngày 9/10, Trung Quốc thông báo siết kiểm soát xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai trong năm nay. Đây là vật liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất, từ điện tử tiêu dùng đến thiết bị quân sự.

Ông Trump sau đó đáp trả bằng tuyên bố tăng thuế nhập khẩu thêm 100% với hàng Trung Quốc, bắt đầu từ 1/11. Ngoài thuế, hai nước khi đó cũng căng thẳng quanh vấn đề đưa doanh nghiệp vào danh sách đen, áp phí cảng và giảm mua đậu nành.

Sau cuộc gặp ngày 30/10, hầu hết chính sách trên đã được tạm hoãn hoặc gỡ bỏ.

Hà Thu (theo Reuters)