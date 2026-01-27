Trung Quốc thử thành công in 3D kim loại ngoài không gian

Trung Quốc thực hiện thành công thí nghiệm in 3D kim loại đầu tiên ngoài không gian, đánh dấu bước tiến lớn về năng lực sản xuất.

Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) hôm 24/1 thông báo thí nghiệm đột phá này được thực hiện bằng bộ thiết bị do Viện Cơ khí thuộc CAS phát triển. Lihong-1, tàu vũ trụ thương mại của công ty CAS Space, đã chở bộ thiết bị cùng một số hàng hóa khác bay lên rìa không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc giữa tháng này.

Sau khi Lihong-1 vượt qua đường Karman, ranh giới giữa khí quyển Trái Đất và không gian vũ trụ, đạt độ cao khoảng 120 km, bộ thí nghiệm tự động in các bộ phận kim loại trong môi trường vi trọng lực. Theo CAS, thành công này đánh dấu sự chuyển dịch công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại vũ trụ của Trung Quốc từ giai đoạn "nghiên cứu trên mặt đất" sang "kiểm chứng kỹ thuật ngoài không gian", giúp thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng vũ trụ trong tương lai.

Đội cứu hộ thu hồi khoang chở hàng của tàu Lihong-1 Y1 sau khi hạ cánh. Ảnh: Viện Cơ khí CAS

Sản xuất bồi đắp kim loại ngoài không gian phức tạp hơn nhiều so với ở Trái Đất. Nhóm nghiên cứu đã vượt qua hàng loạt thách thức như vận chuyển và tạo hình vật liệu ổn định trong điều kiện vi trọng lực, kiểm soát khép kín toàn bộ quy trình và tiến hành phối hợp khéo léo giữa bộ thí nghiệm với phương tiện phóng.

Sau thí nghiệm, khoang chở hàng của Lihong-1 hạ cánh an toàn nhờ dù và được thu hồi nhanh chóng. Các nhà khoa học hiện đã thu thập được dữ liệu thực nghiệm quý giá, bao gồm đặc tính động học của vùng nóng chảy, quá trình vận chuyển vật liệu và đông đặc, độ chính xác hình học và đặc tính cơ học của những bộ phận in 3D.

CAS Space cho biết, Lihong-1 có chi phí phóng thấp, tính linh hoạt cao, có thể cung cấp môi trường thử nghiệm vi trọng lực hơn 300 giây cho những mẫu vật hoặc thiết bị bên trong. Môi trường vi trọng lực mang đến điều kiện độc đáo không thể tái tạo trên Trái Đất, cho phép vật liệu kết tinh đồng đều hơn, tế bào sinh học phát triển theo cách khác và công nghệ sản xuất bồi đắp không gặp những khiếm khuyết do trọng lực.

Lihong-1 được phát triển để tái sử dụng nhiều lần. Theo Wang Yingcheng, nhà thiết kế phó của dự án, nhóm đang tiến hành thử nghiệm sâu rộng để bổ sung hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi hành đoàn và công nghệ thoát hiểm độ tin cậy cao trên tàu. Điều này sẽ giúp Trung Quốc nâng cao năng lực thực hiện các thí nghiệm khoa học cận quỹ đạo chi phí thấp và du lịch vũ trụ thương mại.

Thu Thảo (Theo CGTN, Xinhua)