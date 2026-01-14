Tàu vũ trụ thương mại Trung Quốc bay cận quỹ đạo thành công

Lihong-1, tàu vũ trụ do công ty Trung Quốc CAS Space phát triển, hoàn thành thử nghiệm bay cận quỹ đạo và trở về Trái Đất.

Hôm 12/1, Lihong-1 bay lên độ cao tối đa khoảng 120 km, lướt qua rìa không gian, trải nghiệm trạng thái vi trọng lực trước khi quay trở lại khí quyển. Nhờ hệ thống dù, tàu hạ cánh an toàn và khoang chở hàng được thu hồi thành công tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền. Thử nghiệm đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi tàu vũ trụ thương mại từ độ cao hơn 100 km bằng dù.

Tàu Lihong-1 thử nghiệm phóng cận quỹ đạo. Ảnh: CAS Space

Theo CAS Space, thử nghiệm đã chứng minh khả năng giảm tốc khi hồi quyển, hoàn tất xác minh khoang chở hàng có thể thu hồi, đồng thời trình diễn công nghệ kiểm soát hạ cánh chính xác cho tầng phụ của tàu. Kết quả này được kỳ vọng mở đường cho hoạt động du lịch vũ trụ phát triển trong tương lai.

CAS Space cho biết, Lihong-1 có chi phí phóng thấp, tính linh hoạt cao, có thể cung cấp môi trường thử nghiệm vi trọng lực hơn 300 giây cho các mẫu vật hoặc thiết bị bên trong. Môi trường vi trọng lực tạo ra những điều kiện độc đáo không thể tái tạo trên Trái Đất, cho phép vật liệu kết tinh đồng đều hơn, tế bào sinh học phát triển theo cách khác và công nghệ sản xuất bồi đắp không gặp những khiếm khuyết do trọng lực.

Trong thử nghiệm hôm 12/1, tàu mang theo hạt giống hoa hồng Trung Quốc và một số thiết bị khoa học. Theo Shi Xiaoning, nhà thiết kế trưởng kiêm lãnh đạo dự án Lihong-1, hạt giống đã trải qua 300 giây trên không gian và tiếp xúc với bức xạ vũ trụ, vốn có thể gây đột biến gene. Sau khi mẫu vật trở về Trái Đất, các nhà khoa học sẽ trồng chúng để phát triển những giống hoa hồng mới, chất lượng cao, đồng thời xây dựng ngân hàng nguồn gene hoa hồng vũ trụ.

Lihong-1 được phát triển để tái sử dụng nhiều lần. Theo Wang Yingcheng, nhà thiết kế phó của dự án, nhóm đang tiến hành thử nghiệm sâu rộng để bổ sung hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi hành đoàn và công nghệ thoát hiểm độ tin cậy cao trên tàu. Điều này sẽ giúp Trung Quốc nâng cao năng lực thực hiện các thí nghiệm khoa học cận quỹ đạo chi phí thấp và du lịch vũ trụ thương mại.

Thu Thảo (Theo CGTN, Xinhua)