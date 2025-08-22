Trung Quốc thử phi cơ nghi sao chép trực thăng nhanh nhất của Mỹ

Ảnh mới công bố cho thấy Trung Quốc thử nghiệm trực thăng có thiết kế giống dòng S-97 Mỹ, với cánh quạt chính đồng trục và quạt đẩy phía sau.

Ảnh đăng trên mạng xã hội X ngày 21/8 cho thấy nguyên mẫu trực thăng mới của Trung Quốc đang bay tại địa điểm chưa xác định. Máy bay sử dụng hệ thống cánh quạt chính đồng trục cùng một cụm cánh quạt đẩy ở phía sau, tương tự dòng Sikorsky S-97 Raider do Mỹ phát triển.

Chưa rõ định danh của mẫu trực thăng này. Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về hình ảnh.

Nguyên mẫu trực thăng mới của Trung Quốc trong ảnh đăng ngày 21/8. Ảnh: X/Rupprecht_A

"Dường như nó là bản sao chép trực tiếp của dòng S-97. Trung Quốc và Mỹ đều đang tìm cách tận dụng lợi thế của thiết kế này, đó là tốc độ và khả năng cơ động vượt trội hơn nhiều so với trực thăng thông thường", biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét.

Hai loại có kích thước và hình dáng gần như nhau, với phần thân thuôn dài dần về phía sau và chung cấu hình càng đáp. Trực thăng Trung Quốc cũng có cánh đuôi ngang lớn và cánh đuôi đứng cỡ nhỏ ở hai đầu mút. Dù vậy, hai phi cơ vẫn có một số điểm khác biệt, như ở thiết kế cánh đuôi đứng.

Thiết kế cánh quạt S-97 và trực thăng mới của Trung Quốc giúp máy bay có thể tăng giảm tốc đột ngột, nâng cao khả năng cơ động và đạt tốc độ hành trình lớn hơn. Tầm hoạt động cũng được cải thiện so với trực thăng thông thường, dù chưa bằng những trực thăng lai như V-22 Osprey.

Trực thăng S-97. Ảnh: Sikorsky

Thiết kế này còn cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa trong trạng thái bay bằng, thay vì phải chúi mũi xuống để tăng tốc như trực thăng thông thường.

Do hãng Sikorsky chế tạo dựa trên nguyên mẫu X2, trực thăng S-97 Raider được cho là có tốc độ tối đa 440 km/h và đạt mức hơn 400 km/h trong các cuộc thử nghiệm, vượt xa tốc độ tối đa của trực thăng truyền thống. Điều này khiến nó được đánh giá là mẫu trực thăng nhanh nhất của Mỹ.

Hình ảnh xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thử nghiệm nguyên mẫu trực thăng lai với cụm động cơ giống trực thăng lai MV-75, còn gọi là V-280 Valor, do hãng Bell của Mỹ phát triển.

Phạm Giang (Theo War Zone)