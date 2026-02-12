Trung Quốc thực hiện thành công thử nghiệm quan trọng với tên lửa Trường Chinh 10 và tàu Mộng Châu, tiến gần đến mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng.

Các chuyên gia tiến hành thử nghiệm hủy phóng với tàu Mộng Châu thế hệ mới và trình diễn tên lửa Trường Chinh 10 ở độ cao thấp tại Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương, đảo Hải Nam, hôm 11/2. Văn phòng Kỹ thuật Vũ trụ Có người lái Trung Quốc cho biết, cả hai phương tiện đều hoạt động đúng như thiết kế. Kế hoạch thử nghiệm được Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc lập ra từ tháng 10 năm ngoái, hướng đến mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng sớm nhất vào năm 2030.

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa và tàu Mặt Trăng Thử nghiệm tàu Mộng Châu và tên lửa Trường Chinh 10 tại Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương ngày 11/2. Video: Xinhua

Trong thử nghiệm, Mộng Châu gắn trên đỉnh Trường Chinh 10 bay lên độ cao khoảng 10 km sau khi phóng một phút. Khi đạt đến áp suất động tối đa (Max-Q), tàu tự tách khỏi tên lửa đẩy nhằm thử nghiệm khả năng đưa phi hành đoàn thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố cần hủy bỏ nhiệm vụ. Khi hạ xuống độ cao khoảng 8 km, ba chiếc dù với tổng diện tích hơn 2.400 m2 bung ra, giúp tàu giảm tốc từ 80 m/s xuống dưới 10 m/s. Con tàu sau đó hạ cánh nhẹ nhàng xuống vị trí chỉ định ngoài khơi đảo Hải Nam.

Thử nghiệm cũng đánh dấu chuyến bay đầu tiên của Trường Chinh 10 ở độ cao thấp. Tên lửa gồm ba tầng rưỡi, cao hơn 90 m và tạo ra lực đẩy cất cánh khoảng 2.700 tấn. Hiện tại, đây là phương tiện phóng lớn nhất và duy nhất của Trung Quốc có khả năng đưa cả tàu chở người và tàu đổ bộ tới quỹ đạo chuyển tiếp Mặt Trăng.

Tầng đầu tiên của Trường Chinh 10 được thiết kế để tái sử dụng. Hôm 11/2, tầng này tự điều chỉnh và hạ cánh thẳng đứng xuống biển sau khi Mộng Châu tách ra. Trường Chinh 10 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, do đó, việc hạ cánh thành công là cột mốc quan trọng hướng đến mục tiêu thu hồi và tái sử dụng trong tương lai.

Nhiều chuyên gia vũ trụ cho rằng Trung Quốc có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đua đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng. NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia tới thiên thể này năm 2028 trong nhiệm vụ Artemis 3, đổ bộ bằng phiên bản cải tiến của tàu Starship do SpaceX chế tạo. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhiệm vụ có thể diễn ra đúng hạn hay không. Lịch phóng phụ thuộc nhiều vào thành công của Artemis 2, nhiệm vụ đưa phi hành đoàn bay vòng quanh Mặt Trăng dự kiến triển khai tháng sau.

Thu Thảo (Theo Space, CGTN)