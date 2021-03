Trung Quốc thông qua quyết định thay đổi luật bầu cử Hong Kong

Quốc hội Trung Quốc hôm nay phê chuẩn việc thay đổi hệ thống bầu cử Hong Kong, áp dụng cơ chế sàng lọc ứng viên trung thành với Bắc Kinh.

2.895 đại biểu quốc hội Trung Quốc hôm nay bỏ phiếu tán thành quyết định trao quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội soạn thảo nội dung sửa đổi với Phụ lục I và II của Luật Cơ bản Hong Kong, vốn được coi như "tiểu hiến pháp" của đặc khu. Một đại biểu bỏ phiếu trắng đối với quyết định này.

Màn hình hiển thị kết quả bỏ phiếu của quốc hội Trung Quốc về thay đổi cơ chế bầu cử Hong Kong tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: AFP

Quyết định này nhằm đặt quyền điều hành thành phố "một cách chắc chắn vào tay các lực lượng yêu nước và yêu Hong Kong", Vương Thần, phát ngôn viên quốc hội Trung Quốc, nói.

Dù các điều khoản mới của Phụ lục I và II của Luật Cơ bản Hong Kong, quy định về hệ thống bầu cử ở đặc khu, chưa được công bố rõ ràng, quyết định này sẽ mở đường cho "hệ thống sàng lọc" các ứng viên với tiêu chí "yêu nước" trong tiến trình bầu cử ở Hong Kong.

Một ủy ban bầu cử do Bắc Kinh kiểm soát tại Hong Kong có nhiệm vụ "lựa chọn tỷ lệ lớn các thành viên Hội đồng Lập pháp", ông Vương nói thêm, nhắc tới cơ quan lập pháp của Hong Kong. Những thay đổi trong dự thảo luật gần như loại bỏ bất kỳ khả năng ảnh hưởng nào của phe đối lập lên kết quả bầu cử của Hong Kong.

Kỳ họp quốc hội, một trong hai sự kiện quan trọng trong "lưỡng hội" Trung Quốc, diễn ra từ ngày 5/3 tới 11/3 trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực thắt chặt kiểm soát với Hong Kong, sau khi ban hành luật an ninh quốc gia với đặc khu hồi năm ngoái. Luật an ninh quốc gia hình sự hóa nhiều tội danh, trong đó có hành vi "cấu kết với thế lực nước ngoài" đe dọa an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Hồng Hạnh (Theo Reuters/AFP)