Trung Quốc quyết ngăn 'thế lực nước ngoài' can thiệp Hong Kong

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố "kiên quyết đề phòng và răn đe" thế lực nước ngoài can thiệp Hong Kong khi phát biểu tại quốc hội.

"Chúng ta sẽ kiên quyết đề phòng và răn đe sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào vấn đề Hong Kong và Macau. Chúng ta sẽ hỗ trợ cả hai khu vực trong quá trình phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, để duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong và Macau", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XIII của Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Tuyên bố được ông Lý đưa ra khi đọc báo cáo về tình hình và mục tiêu phát triển kinh tế, cũng như các hoạt động ngoại giao và quân sự cùng vấn đề Hong Kong và Macau. Gần 3.000 đại biểu, bao gồm một số đại biểu Hong Kong và Macau, tham dự kỳ họp.

Các đại biểu quốc hội Trung Quốc họp tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh hôm nay. Ảnh: Xinhua

Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ đảm bảo thực thi luật pháp và các cơ chế thi hành đối với Hong Kong để đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời tái khẳng định cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách "một quốc gia, hai chế độ" một cách "toàn diện và trung thực".

Henry Ho Kin-chung, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Diễn đàn Thanh niên Một quốc gia Hai chế độ, cho hay việc Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cập tới "cải thiện hệ thống và cơ chế liên quan tới thực thi Hiến pháp và Luật cơ bản về đặc khu" chủ yếu liên quan tới cải cách bầu cử ở Hong Kong.

"Bắc Kinh liên tục nhấn mạnh cải cách hệ thống bầu cử của Hong Kong là trọng tâm trong nỗ lực thu hẹp lỗ hổng pháp lý và cung cấp một hệ thống hợp lý để đảm bảo 'những người yêu nước điều hành Hong Kong'", Ho nói.

Wu Junfei, phó giám đốc viện Tianda, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Hong Kong, nhận định bài phát biểu của ông Lý cho thấy ngoài cải cách bầu cử, Bắc Kinh có khả năng thúc đẩy thay đổi nhiều hơn với hệ thống quản lý, kinh doanh và lập pháp Hong Kong.

Kỳ họp quốc hội, một trong hai sự kiện quan trọng trong "lưỡng hội" Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường nỗ lực thắt chặt kiểm soát với Hong Kong, sau khi ban hành luật an ninh quốc gia với đặc khu hồi năm ngoái. Luật an ninh quốc gia hình sự hóa nhiều tội danh, trong đó có hành vi "cấu kết với thế lực nước ngoài" đe dọa an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Hồng Hạnh (Theo SCMP/Reuters)