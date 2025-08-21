Trung Quốc tăng nhập dầu Nga khi Ấn Độ giảm mua

Ít nhất 15 lô hàng dầu Nga đã được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đặt giao vào tháng 10 và 11, theo Reuters.

Theo số liệu của giới nhiên liệu, tính đến tuần trước, các nhà máy lọc dầu quốc doanh và tư nhân của Trung Quốc đã mua 13 lô dầu thô Nga giao tháng 10 và ít nhất 2 lô giao tháng 11.

Muyu Xu - nhà phân tích dầu thô tại hãng dữ liệu Kpler cho biết 15 lô này sẽ xuất phát từ các cảng ở Bắc Cực và Biển Đen. Mỗi lô gồm 700.000 - 1 triệu thùng dầu. Các cảng này thường được sử dụng cho các lô hàng bán sang Ấn Độ, do khoảng cách địa lý thuận lợi.

Tàu chở dầu Pegas của Nga tại một cảng biển ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Ảnh: Reuters

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai khách mua lớn nhất của dầu Nga, sau khi sản phẩm này bị phương Tây xa lánh vì chiến sự Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 7, các hãng dầu quốc doanh của Ấn Độ đã dừng mua sản phẩm này trong tuần cuối tháng. Nguyên nhân là chiết khấu giảm và cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tháng trước, ông Trump dọa áp thuế nhập khẩu thứ cấp với các nước vẫn nhập khẩu dầu Nga, nhằm tăng sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Đầu tháng này, ông áp thêm 25% thuế với hàng nhập khẩu Ấn Độ, nâng tổng thuế lên 50%.

Khi nhu cầu từ quốc gia Nam Á giảm, Xu cho biết Trung Quốc đã tận dụng cơ hội. Giá dầu Nga hiện rẻ hơn ít nhất 3 USD so với loại tương đương từ Trung Đông. "Tôi cho rằng đây là cơ hội rất tốt cho Trung Quốc, vì Ấn Độ vẫn đang chịu sức ép lớn từ ông Trump", ông nói.

Cuối tuần trước, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump cho biết trên Fox News rằng sẽ không áp thuế trả đũa Bắc Kinh ngay vì mua dầu Nga. Thay vào đó, ông có thể làm điều này "trong 2-3 tuần tới".

"Phải tận dụng cơ hội này, khi giá đang thấp. Tôi cho rằng trong 2-3 tuần tới, nhiều nhà máy lọc dầu của Trung Quốc sẽ cân nhắc mua thêm", Xu dự báo.

Năm ngoái, Ấn Độ nhập khẩu 53 tỷ USD xăng và dầu thô từ Nga, theo số liệu của Liên hợp Quốc (UN). Trước khi giảm mua, hãng dữ liệu Kpler cho biết dầu Nga chiếm 37% tổng nhập khẩu dầu của nước này.

Trung Quốc cũng tăng nhập dầu Nga từ sau chiến sự Ukraine, hiện chiếm 13,5% dầu nhập khẩu của nước này, theo Vortexa. Năm ngoái, họ nhập khẩu 62,6 tỷ USD xăng dầu Nga, theo UN.

Việc Bắc Kinh tăng mua khó bù đắp nhu cầu sụt giảm từ New Delhi. Quốc gia Nam Á mua khoảng 1,7 triệu thùng dầu một ngày từ Nga. Con số này của Trung Quốc chỉ là 1,2 triệu.

Dù vậy, ngày 20/8, hãng dầu Indian Oil và Bharat Petroleum bắt đầu mua lại dầu Nga, giao tháng 9 và 10, do chiết khấu tăng.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)