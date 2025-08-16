Ông Trump sẽ xem xét áp thuế Trung Quốc vì mua dầu Nga trong 2-3 tuần tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa áp thuế ngay Trung Quốc vì mua dầu của Nga, nhưng có thể làm vậy "trong hai hoặc ba tuần nữa".

Hôm 16/8, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska khép lại mà không có thỏa thuận về chấm dứt hoặc tạm dừng cuộc chiến ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn cùng ngày trên Fox News, khi được hỏi có đang cân nhắc động thái nào với Trung Quốc - khách hàng mua dầu lớn thứ hai của Nga - hay không, ông Trump nói "chưa cần phải nghĩ về điều đó".

"Có thể trong hai hoặc ba tuần nữa tôi sẽ phải nghĩ đến chuyện này, nhưng hiện tại thì không cần. Tôi nghĩ, cuộc gặp đã diễn ra rất tốt đẹp", ông nhận xét.

Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: AFP

Tuần trước, Tổng thống Trump áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ từ 27/8, với lý do nước này vẫn mua dầu Nga. Hôm 6/8, ông cho biết đang tính công bố thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trong đó, việc tăng thêm thuế với Trung Quốc vì mua dầu Nga có thể xảy ra, nhưng quyết định cuối cùng còn tùy thuộc tình hình thực tế.

Năm 2024, sản lượng dầu thô của Nga ước tính đạt 10,75 triệu thùng mỗi ngày, giảm 4% so với mức 11,2 triệu thùng năm 2022. Xuất khẩu dầu đạt hơn 7 triệu thùng mỗi ngày, giảm 8% so với hai năm trước đó.

Giai đoạn này, nhập khẩu dầu thô Nga của châu Âu giảm 30%. Dầu Nga chuyển hướng đến châu Á, với Ấn Độ và Trung Quốc vươn lên trở thành hai khách hàng lớn nhất. Hai nước lần lượt mua 460 triệu và 651 triệu thùng dầu Nga vào 2024, tăng 17% và 100% so với 2022, theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler.

Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) trụ sở Phần Lan, cho biết Trung Quốc mua 47% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga trong tháng 7/2025, tiếp theo là Ấn Độ (38%), Liên minh châu Âu (6%) và Thổ Nhĩ Kỳ (6%)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hướng tới một thỏa thuận thương mại nhằm hạ nhiệt căng thẳng thuế quan giữa hai siêu cường. Vốn đang tăng trưởng chậm lại, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ chịu thêm tổn thất nếu ông Trump gia tăng các biện pháp trừng phạt, theo Reuters.

Phiên An (theo Reuters)