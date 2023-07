Trung Quốc, Solomon ký thỏa thuận hợp tác cảnh sát

Trung Quốc và Quần đảo Solomon ký thỏa thuận tăng cường hợp tác về thực thi pháp luật và các vấn đề an ninh, động thái khiến Australia lo ngại.

Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Solomons Manasseh Sogavare tại Bắc Kinh ngày 10/7, hai nước ra tuyên bố chung thông báo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai nước ký kết 9 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận hợp tác cảnh sát. "Phía Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp đỡ Quần đảo Solomon khi cần thiết trong việc tăng cường năng lực thực thi pháp luật của cảnh sát Quần đảo Solomon", tuyên bố có đoạn.

Trung Quốc đã đẩy mạnh đào tạo cảnh sát ở Quần đảo Solomon trong những tháng gần đây. Thỏa thuận mới sẽ duy trì hợp tác cảnh sát cho đến năm 2025.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare (trái) gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 10/7. Ảnh: AP

Australia, quốc gia lo ngại sự hiện diện của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương, đã kêu gọi hai nước công khai chi tiết thỏa thuận này.

"Quần đảo Solomon và Trung Quốc nên cung cấp thông tin minh bạch về ý định của họ với Australia và khu vực bằng cách công bố thỏa thuận ngay lập tức, để đại gia đình Thái Bình Dương có thể cùng nhau xem xét tác động đối với an ninh chung của chúng ta", phát ngôn viên của Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm nay cho hay. "Chúng tôi lo ngại rằng diễn biến này sẽ dẫn đến cạnh tranh hơn nữa trong khu vực".

Nằm cách Australia 2.000 km về phía đông bắc, Quần đảo Solomon hồi năm 2019 cắt đứt quan hệ với Đài Loan, chuyển sang thiết lập quan hệ với Bắc Kinh. Năm ngoái, hai bên ký thỏa thuận an ninh bí mật, có thể cho phép lực lượng quân sự của Trung Quốc đồn trú ở Nam Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chính phủ của ông Sogavare bác đồn đoán cho rằng Trung Quốc sẽ xây căn cứ quân sự trong khu vực.

Trung Quốc đã hỗ trợ Quần đảo Solomon đào tạo cảnh sát và cung cấp thiết bị kiểm soát bạo loạn, như xe vòi rồng. Là quốc gia có 700.000 dân được tạo thành từ 6 đảo lớn và khoảng 900 đảo nhỏ hơn, Quần đảo Solomon đã chứng kiến những giai đoạn căng thẳng sắc tộc. Australia, New Zealand và các quốc đảo Thái Bình Dương khác đã triển khai nhanh lực lượng để giúp quần đảo này khôi phục trật tự.

Australia bày tỏ quan ngại sâu sắc về triển vọng hiện diện an ninh của Trung Quốc tại Quần đảo Solomon từ khi hiệp ước an ninh được ký kết. Tháng trước, Thủ tướng Sogavare kêu gọi xem xét lại hiệp ước an ninh năm 2017 với Australia.

Huyền Lê (Theo Reuters)